Barcelone décide de garder Ronald Koeman comme entraîneur-chef après avoir raté le titre de la Liga

Ronald Koeman restera l’entraîneur de Barcelone la saison prochaine après des semaines d’incertitude entourant son avenir, a confirmé jeudi le président Joan Laporta.

Laporta avait déclaré qu’une « période de réflexion » était nécessaire après que deux victoires lors de leurs six derniers matchs aient vu le Barça manquer le titre de la Liga. Au final, ils ont terminé en dehors des deux premiers pour la première fois depuis 2008, bien qu’ils aient remporté la Copa del Rey.

« Nous avons décidé de continuer avec Ronald comme entraîneur de la première équipe », a déclaré Laporta lors d’une conférence de presse. « Nous sommes satisfaits que les conversations que nous avons eues aient été fructueuses et il est motivé pour rester en poste. »

Laporta avait qualifié la fin de la campagne du Barça d' »incompréhensible » et avait promis des changements, déclarant plus tard que « perdre devait avoir des conséquences ».

Des discussions ont suivi avec Koeman et son agent, Rob Jansen, la semaine dernière, lorsque Laporta a demandé 15 jours à l’entraîneur pour sonder d’éventuels remplaçants.

Jansen a semblé se moquer de la demande de Laporta sur les réseaux sociaux vendredi dernier.

« Imaginez : je veux vous épouser, mais j’ai des doutes », a-t-il écrit. « Donnez-moi deux semaines pour trouver un meilleur partenaire… Si je ne trouve pas la bonne personne, nous nous marierons de toute façon! »

Cependant, faute de candidats crédibles pour remplacer Koeman et devant payer entre 8 et 12 millions d’euros pour le licencier, Laporta a décidé de soutenir le Néerlandais, dont le contrat court jusqu’à l’été prochain.

L’avenir de Koeman étant résolu, Laporta continue de reconstruire l’équipe à la place.

Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson Royal ont déjà signé cette semaine, avec des pourparlers à un stade avancé pour signer des internationaux néerlandais Georginio Wijnaldum et Memphis Depay sur les transferts gratuits.

Des sources disent qu’ils devraient tous les deux signer maintenant que Koeman reste. L’entraîneur voulait initialement les amener tous les deux l’été dernier lors de sa première nomination.

Koeman, 58 ans, a quitté son poste d’entraîneur des Pays-Bas pour remplacer Quique Setien à la tête du Barça en août dernier à la suite de l’humiliation 8-2 du club aux mains du Bayern Munich en Ligue des champions.

Il a pris le relais à l’une des périodes les plus éprouvantes de l’histoire récente du club. Le Barca venait de terminer une saison sans trophée pour la première fois depuis 2007-08 et la pandémie de coronavirus avait accéléré les problèmes financiers du club, avec une dette brute atteignant 1,2 milliard d’euros.

Pendant ce temps, Koeman a dû superviser un nettoyage du personnel de jeu du club, avec Luis Suarez, Arturo Vidal et Ivan Rakitic tous partent, ainsi que d’essayer de convaincre Lionel Messi rester.

Koeman s’est tourné vers les jeunes pour régénérer une équipe vieillissante du Barça, avec Oscar Mingueza, Ronald Araujo, Pedro Gonzalez et Ilaix Moriba tous amenés dans la première équipe sous lui.

En dehors du terrain, il y a eu un mouvement pour destituer le président qui a nommé Koeman, Josep Maria Bartomeu, qui a finalement démissionné en octobre. Cela a laissé le Barca sans gouvernail pendant cinq mois, jusqu’à ce que Laporta soit élu en mars.

Malgré tout cela, et n’ayant pas d’argent à investir dans l’équipe en janvier, le Barça a remporté la Copa del Rey sous Koeman et était toujours dans la course au titre avant les deux dernières semaines de la saison.

Le Barça a perdu quatre de ses 10 premiers matches de championnat et à un moment donné, il avait 12 points de retard sur l’Atletico, qui a finalement remporté le championnat au cours de la dernière semaine de la saison.

Une série de 19 matchs sans défaite à la fin de l’année a aidé le Barça à réduire l’écart avec l’Atletico et, avant de perdre contre Grenade en avril, ils avaient leur destin entre leurs mains.

Cependant, seulement deux victoires lors de leurs six derniers matchs ont vu le Barça se retirer à la fin de la campagne alors qu’il terminait en dehors des deux premiers pour la première fois en 13 ans et n’a pas réussi à marquer 80 points pour la première fois depuis avant la nomination de Pep Guardiola .

En Ligue des champions, le Barça a été éliminé en huitièmes de finale par le Paris Saint-Germain, s’inclinant 5-2 au total après une défaite 4-1 contre le Camp Nou au match aller.