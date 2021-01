Liverpool devra peut-être accepter que le cœur de Gini Wijnaldum soit déterminé à jouer pour Barcelone, selon l’ancien milieu de terrain des Reds Danny Murphy.

Le Néerlandais en est aux six derniers mois de son contrat avec Anfield et est maintenant en mesure de parler officiellement aux clubs étrangers d’un transfert gratuit cet été.

En l’absence de progrès sur un nouveau contrat depuis des mois maintenant, on soupçonne que Wijnaldum envisage un déménagement au camp de Nou depuis un certain temps, et Murphy dit qu’il peut le comprendre étant donné l’attrait des géants catalans.

«Je le comprends mieux, loin de grandir en tant que fan de Liverpool et joueur de Liverpool dans ce genre de bulle où vous vous demanderiez, ‘pourquoi voudrait-il quitter Liverpool? Ils ont remporté la Premier League et la Ligue des champions, etc. », a déclaré Murphy à talkSPORT.

«Il a 30 ans, le manager de Barcelone était son manager de l’équipe nationale, avec qui il s’entend vraiment très bien.

«Nous ne connaissons pas ses aspirations et ses rêves en tant que jeune joueur.»

Le Barça a une longue histoire de joueurs néerlandais à succès dans leur histoire, et Murphy dit qu’il pense que Wijnaldum veut simplement ajouter à cela.

« En Hollande, par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui admirent Johan Cruyff, Koeman, des gens comme ça », at-il ajouté.