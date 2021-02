Barcelone de retour dans la course au titre de la Liga

Gerard Pique a averti les rivaux du titre de Barcelone en Liga que l’équipe catalane était de retour dans la course après un impressionnant 2-0 à l’extérieur au Sevilla FC samedi.

Les buts d’Ousmane Dembele et de Lionel Messi ont temporairement propulsé le Barça à la deuxième place du classement, à deux points du leader Atletico Madrid, qui a deux matchs en main et se rend à Villarreal dimanche.

Le Real Madrid, qui affrontera l’Atletico le week-end prochain, est troisième, à un point du Barca avant le match de lundi contre la Real Sociedad.

Cela a été un véritable revirement pour le Barça, qui était à 12 points du rythme et était septième du tableau après avoir perdu contre Cadix en décembre. L’équipe de Koeman est invaincue en 15 matchs de championnat depuis lors et Pique dit qu’elle déborde de confiance après avoir remporté une première victoire contre une équipe du top quatre cette saison.

« La ligue est allumée, bien sûr qu’elle l’est », a déclaré Pique aux journalistes alors que le Barça poursuivait un troisième titre en quatre ans après avoir raté la première place la saison dernière à Madrid.

« Les équipes sont revenues de pires situations dans le passé et l’équipe, malgré ces deux matchs récemment [against Paris Saint-Germain and Cadiz] ont bien fait en 2021. Nous pouvons être confiants.

« Séville, sur leur terrain, n’a pas tiré au but contre nous ni même créé une chance claire. Ce n’est pas la situation idéale, bien sûr, mais j’ai confiance en l’équipe. »

Pique était l’un des trois joueurs du Barca à avoir sonné l’alarme lors de la victoire au Sanchez Pizjuan lorsqu’il a été éliminé en seconde période avec un coup. Il a déclaré que son changement avait été arrangé à l’avance avec l’entraîneur Ronald Koeman, mais que le Barça devra attendre et voir à quel point les coups sont sérieux à Pedri et Ronald Araujo.

Pedri s’est blessé au muscle du mollet et subira des tests dimanche, tandis qu’Araujo a été enlevé par précaution, peu de temps après avoir remplacé Pique, après avoir semblé se blesser à nouveau à la cheville lors de sa première apparition après une mise à pied de trois semaines.

Un changement de formation a aidé le Barça à prendre le dessus sur Séville, Koeman passant à l’arrière trois et utilisant Sergino Dest et Jordi Alba comme bacs d’aile.

« Par-dessus tout, nous avons changé la forme parce que nous voulions essayer de pousser Séville haut, mais jouer avec trois arrières centraux et des arrières latéraux a également facilité l’arrêt de Séville », a déclaré l’entraîneur du Barca lors d’une conférence de presse.

«C’était un système risqué. Sans le ballon, nous avons appuyé, nous avons essayé de jouer un contre un. Nous voulions profiter du rythme de Dembele et le premier but en était un exemple. Comment nous avons joué sans le ballon était la clé et, dans l’ensemble, c’était une performance vraiment complète. «

Le Barça rencontrera à nouveau Séville mercredi au Camp Nou lors du match retour de sa demi-finale de la Copa del Rey. Ils traînent 2-0 dès le match aller.

« Bien sûr, nous pensons que nous pouvons renverser la vapeur, mais ce sera un match très différent », a déclaré Koeman. « La première chose à faire est de faire preuve d’ambition. Si nous produisons une performance complète, nous avons une chance. »