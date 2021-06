Barcelone dans une situation financière pire que prévu

Joan Laporta a déclaré que Barcelone était dans une situation encore pire qu’il ne l’avait imaginé lorsqu’il a été élu président en mars.

Laporta, qui était auparavant le président du Barça entre 2003 et 2010, fait procéder à un audit des comptes du club et a été surpris par certaines des conclusions.

La dette brute du Barça avoisine 1,2 milliard d’euros, le club devant réduire de toute urgence la masse salariale, avec un prêt bancaire de 100 millions d’euros nécessaire en mai pour aider à payer les salaires de l’équipe de joueurs.

– La Liga sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Il existe également des anomalies liées au scandale « Barcagate », avec des versements effectués par le précédent conseil d’administration à des sociétés tierces qui font partie d’une enquête policière.

« Le club est dans un état pire que ce à quoi je m’attendais – et je savais que j’allais dans une situation difficile », Laporta a dit à La Vanguardia.

« Il y a des contrats qui conditionnent ce qu’on peut faire. Il y a des choses qui doivent être expliquées [by the previous board] et je n’exclus pas de prendre des mesures. Nous allons tout expliquer car sinon, nous serons complices.

« Nous avons rencontré une équipe avec des contrats à l’ancienne et nous devrons déterminer ce qu’il faut faire. Les contrats existants peuvent être modifiés ou restructurés. Après cela, il y a des mesures plus drastiques que nous espérons ne pas avoir à adopter .

« Mais rien n’est exclu si c’est pour le bien du club. Entre salaires et amortissements, c’est environ 650 M€ [annually], ce qui est plus que les revenus du club. Ces salaires sont en décalage avec le marché actuel. »

Pour aider à réduire la masse salariale, des sources ont déclaré à ESPN que Barcelone était ouverte aux offres de plusieurs joueurs, dont Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Philippe Coutinho et Martin Braithwaite.

Bien qu’il doive réduire les coûts, le Barça reste optimiste et peut convaincre Lionel Messi, dont le contrat de quatre ans vaut plus de 500 millions d’euros, de signer une prolongation de son mandat au Camp Nou.

L’accord de Messi expire le 30 juin et Laporta l’a exhorté à prendre une décision sur son avenir pour aider le Barça à planifier l’avenir.

Joan Laporta est chargé de rétablir la santé financière de Barcelone. Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/Getty Images

« J’aimerais que Messi dise » oui « le plus tôt possible, cela nous aiderait dans tous les sens », a ajouté Laporta.

« Nous sommes en communication. Il est excité et je suis reconnaissant des efforts qu’il fait pour rester. [New signing Sergio] Aguero aide. Il lui dit de rester tous les jours pendant qu’il est en Argentine ! »

En plus de l’aspect financier de l’accord, Laporta a toujours maintenu que le plus important pour Messi était d’avoir une équipe autour de lui capable de disputer la Ligue des champions.

Le Barça a déjà engagé Aguero, Eric Garcia et Memphis Depay sur des transferts gratuits pour renforcer l’équipe de l’entraîneur Ronald Koeman, l’arrière droit Emerson Royal étant également rappelé du Real Betis.

« Il y aura trois ou quatre signatures supplémentaires », a déclaré Laporta, s’exprimant avant que Depay ne soit officiellement annoncé par le club. « Nous construisons une équipe vraiment compétitive. »