Barcelone contre Viktoria Plzen – Rapport de match de football – 7 septembre 2022

Robert Lewandowski détient désormais la troisième place sur la liste des meilleurs buteurs de tous les temps de la Ligue des champions. Getty Images

Robert Lewandowski a réussi un superbe tour du chapeau lors de sa première sortie en Ligue des champions pour Barcelone alors que sa nouvelle équipe entamait sa campagne européenne avec une victoire 5-1 sur Viktoria Plzen au Camp Nou mercredi.

Après que Franck Kessie ait mis Barcelone devant à la 13e minute, Lewandowski a pris le relais. Il a marqué deux fois avant la mi-temps, de part et d’autre d’un but de Jan Sykora qui a temporairement restauré les espoirs de Plzen de tirer quelque chose du match.

Lewandowski a réalisé son sixième tour du chapeau en Ligue des champions au milieu de la seconde mi-temps avant que Ferran Torres ne mette le dernier point sur le score avec une volée emphatique.

Le triplé de Lewandowski l’a vu briser une égalité avec Karim Benzema pour devenir le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions, avec 89 buts. Il est également devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer des tours du chapeau pour trois clubs différents. L’attaquant polonais compte désormais huit buts en cinq matchs pour Barcelone depuis son arrivée du Bayern Munich cet été.

Plusieurs des recrues estivales de Barcelone se sont révélées au cours d’une première mi-temps mouvementée. Kessie a inscrit son premier but en Ligue des champions pour commencer le score avec une tête à bout portant après qu’un autre nouveau venu, Jules Kounde, ait dirigé un corner sur son chemin.

Le premier but de Lewandowski, à la 34e minute, a été le choix du peloton. Après une course au milieu de Sergi Roberto, Lewandowski s’est stabilisé sur le bord de la surface et a pris le pied latéral dans le coin du filet avec une précision extrême.

Il a eu une tâche plus facile à la troisième minute du temps d’arrêt de la première mi-temps. Ousmane Dembele a fait le gros du travail, récupérant le ballon sur l’aile droite avant de fournir un centre somptueux qui a laissé le gardien de but de Plzen bloqué et avec Lewandowski la chance d’une simple tête voûtée au poteau arrière.

Avant que le score ne leur échappe, Plzen a fait quelques frayeurs aux hôtes lors de la première période. Les champions tchèques ont reçu un penalty à la 24e minute pour le renverser après que VAR ait signalé que le coude de Jhon Mosquera avait frappé le défenseur barcelonais Andreas Christensen au visage avant que l’attaquant de Plzen ne soit renversé devant le but.

Plzen a marqué son but à la 44e minute lorsque Sykora s’est dirigé vers un centre de Vaclav Jemelka, mais Lewandowski s’est rapidement assuré que cela compterait peu.

Après avoir rétabli l’avance de deux buts du Barça juste avant la pause, Lewandowski a mis le match hors de portée avec un autre effort parfaitement placé juste à l’extérieur de la surface à la 67e minute. L’homme qui a mis en place cet effort, Torres, a ensuite marqué son propre but avec une volée imparable du ballon ébréché de Dembele au-dessus de la défense.

Barcelone sera ensuite en action en Ligue des champions lors de sa visite à l’ancien club de Lewandowski, le Bayern Munich, mardi prochain. Plzen rencontrera l’équipe finale du groupe C, l’Inter Milan, le même jour.