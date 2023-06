Barcelone contre VfL Wolfsburg – Rapport de match de football – 3 juin 2023

Barcelone s’est remise de deux buts de retard en battant le VfL Wolfsburg 3-2 pour remporter l’UEFA Women’s Champions League samedi lors d’une finale palpitante au Philips Stadion d’Eindhoven.

Fridolina Rolfo a frappé le vainqueur à la 70e minute après que Patri Guijarro ait marqué deux fois en deux minutes au début de la seconde période alors que le Barça ripostait pour remporter le trophée pour la deuxième fois en trois ans.

Les buts d’Ewa Pajor et d’Alexandra Popp avaient donné aux doubles vainqueurs de Wolfsburg une avance confortable à la mi-temps, mais l’équipe allemande s’est effondrée après la pause alors que le Barça augmentait la pression.

Le Barça disputait sa quatrième finale au cours des cinq dernières années et la manière de son retour laissera place à des arguments selon lesquels il est désormais l’équipe dominante du football européen.

Lyon contestera cela à juste titre. Ils ont remporté six des huit dernières ligues des champions et n’ont jamais perdu dans la compétition contre le Barça, qu’ils ont battu lors des finales 2019 et 2022.

Cependant, l’équipe de Jonatan Giraldez est là pour rester. Ils ont également remporté un quatrième titre consécutif en Liga F en Espagne et ont récemment vu une séquence de 64 matchs sans défaite en championnat se terminer.

La saison de Wolfsburg, quant à elle, se termine sur la déception. Ils ont également raté la Frauen-Bundesliga, propulsé à la première place par le Bayern Munich, bien qu’ils aient remporté le DFB-Pokal Frauen.

« Je suis tellement émotif … Je n’aurais jamais pensé que cela arriverait », a déclaré Rolfo après le match. « A 2-0, au début, je pensais que nous pouvions le faire. C’était vraiment difficile, mais nous avons montré tellement de mentalité aujourd’hui et je suis tellement fier de l’équipe. »

Le Barça, qui a battu Wolfsburg 5-3 au total en demi-finale de l’année dernière, était le favori avant le match, mais a produit une performance en première mi-temps qui a rappelé les souvenirs de la défaite finale de l’année dernière contre Lyon, lorsqu’ils étaient menés 3-0 après 33 minutes.

Il n’a fallu que trois minutes à Wolfsburg pour ouvrir le score. Lucy Bronze a été rattrapée par l’attaquante polonaise Pajor, qui a inscrit son neuvième but dans la compétition cette saison depuis le bord de la surface.

Irene Paredes et Caroline Graham Hansen ont toutes deux raté de grandes occasions de niveler avant que le Barça ne soit à nouveau rattrapé à l’arrière. Popp a surpassé Mapi Leon pour trouver de l’espace dans la surface et rentrer à la maison sur le centre de Pajor à la 37e minute, marquant lors de sa quatrième finale de Ligue des champions.

Salma Paralluelo a failli en retirer un avant la mi-temps, mais elle a été contrée par un bel arrêt de Merle Frohms. Frohms n’a pas pu venir à la rescousse de Wolfsburg en seconde période, car ils ont cédé sous une pression intense dans les cinq premières minutes après la pause.

Graham Hansen a brillamment préparé Guijarro à rentrer chez lui à la 48e minute et, deux minutes plus tard, la milieu de terrain a ajouté son deuxième but du match, de la tête sur un centre d’Aitana Bonmati.

Le Barça a pris le contrôle du ballon à partir de là, mais Wolfsburg est resté une menace à la pause. Pajor a attiré deux arrêts de Sandra Panos.

Les champions d’Espagne ont toujours semblé les plus susceptibles de continuer et de gagner le match, et cela s’est avéré le cas lorsque l’international suédois Rolfo a profité d’une défense hésitante pour rentrer à la maison contre son ancienne équipe avec 20 minutes à jouer et régler la finale.

Alexia Putellas, double vainqueur du Ballon d’Or, qui n’est revenue que récemment d’une blessure au ligament croisé antérieur, a quitté le banc tard pour aider le Barça à voir sept minutes de temps d’arrêt pour déclencher des célébrations parmi les plus de 10 000 Blaugrana partisans à Eindhoven.

« Je pense que ce match a suscité toutes les émotions possibles », a déclaré Graham Hansen. « A partir de deux buts, puis nous marquons deux buts rapides et ensuite il faut attendre … mais encore champions. Je suis tellement heureux.

« A la mi-temps, 2-0, j’ai eu un gros flashback de la dernière finale, et c’était comme si ça ne se reproduirait plus. Nous allons là-bas et renversons le match et le gagnons. »