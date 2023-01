Barcelone contre Real Sociedad – Rapport de match de football – 25 janvier 2023

La frappe d’Ousmane Dembele en deuxième mi-temps a permis à Barcelone de s’imposer 1-0 sur la Real Sociedad à 10 joueurs lors de leur quart de finale de la Copa del Rey mercredi, étendant leur séquence sans défaite à 12 matchs.

La Real Sociedad est entrée dans le match après neuf victoires consécutives dans toutes les compétitions et a failli marquer à la 29e minute lorsque la frappe du jeune japonais Take Kubo a touché la barre.

Mais leurs espoirs d’infliger une défaite surprise au Barça au Camp Nou ont été déçus lorsque l’attaquant Brais Mendez a reçu un carton rouge à la 40e minute pour un défi sauvage à Sergio Busquets.

Barcelone a été la meilleure équipe pendant la majeure partie du match après cela, mais n’a marqué qu’une seule fois grâce à une brillante contre-attaque de l’homme du match Dembele à la 52e minute.

L’ailier électrique a traversé le canal droit après avoir reçu une longue passe parfaitement placée de son coéquipier de France Jules Kounde et a lancé une puissante frappe du pied droit dans la lucarne supérieure.

La Sociedad aurait dû égaliser sept minutes plus tard, mais Alexander Sorloth a raté un gardien, décochant un tir de l’intérieur de la surface de réparation d’un centre de Kubo.

Après que Gavi ait volé contre la barre transversale d’un grand centre de Dembele à la 68e minute, le Real a fait une poussée tardive et aurait pu marquer au moins trois fois, le gardien du Barca Marc-Andre ter Stegen effectuant une série d’arrêts pour assurer la victoire.

“Ce fut une lutte pour nous après qu’ils aient été abattus par un seul homme parce qu’ils ont bien fermé et défendu sans relâche”, a déclaré le défenseur du Barca Ronald Araujo à Movistar Plus.

“Je suis sûr [coach] Xavi va nous donner une tape sur le poignet, nous aurions probablement dû terminer le match plus tôt. Maintenant, nous devons corriger les erreurs et aller de l’avant. Je suis content car nous avons gagné à domicile et nous continuons sur une bonne lancée.”

Osasuna a rejoint Barcelone en demi-finale après avoir battu Séville 2-1 plus tard mercredi grâce à un but en prolongation d’Abde Ezzalzouli.

Chimy Avila a ouvert le score pour les hôtes à la 71e minute mais Youssef En Nesyri a égalisé à la 94e minute, amenant le match en prolongation.

Le remplaçant Ezzalzouli a marqué le vainqueur neuf minutes après le début de la prolongation sur une contre-attaque, inscrivant un tir du pied droit dans le poteau droit.

Dans les autres quarts de finale, le Real Madrid affrontera l’Atletico Madrid et Valence rencontrera l’Athletic Bilbao jeudi.