Barcelone contre Rayo Vallecano – Rapport de match de football – 13 août 2022

Barcelone a été tenue à un match nul décevant par Rayo Vallecano alors qu’un été d’incertitude hors du terrain s’est propagé à son match d’ouverture de la Liga au Camp Nou samedi.

La frustration du Barça a été amplifiée dans les arrêts de jeu lorsque Sergio Busquets a reçu un deuxième carton jaune pour ce qui était considéré comme un coup de coude au visage de l’attaquant du Rayo Falcao.

Barcelone a commencé avec trois de ses recrues estivales – Robert Lewandowski, Raphinha et Andreas Christensen – dans la formation de départ après avoir finalement pu s’inscrire en Liga vendredi soir. Mais l’équipe de Xavi Hernandez, cherchant à remporter le titre espagnol pour la première fois depuis 2019, n’a pas pu se frayer un chemin à travers une performance impressionnante de l’équipe classée 12e la saison dernière.

“Je comprends la déception, les attentes sont vraiment élevées”, a déclaré Xavi. “Nous devrons analyser le jeu, nous améliorer et continuer à croire au modèle de jeu. Rayo a bien défendu. Il nous a été plus difficile de créer [chances] que d’habitude. C’est dommage car nous voulions montrer aux fans que nous sommes sur la bonne voie. C’est décevant, mais nous demandons de la patience.”

Lewandowski avait le ballon dans le filet à peine 12 minutes après le début de ses débuts à Barcelone, mais l’effort bien mené de l’ancien attaquant du Bayern Munich a été correctement exclu pour hors-jeu. Une autre des nouvelles recrues, Raphinha, avait alors la meilleure chance de Barcelone de la première mi-temps de sortir de l’impasse. De la réduction d’Ousmane Dembele, l’ancien attaquant de Leeds United a tiré haut au-dessus de la barre transversale alors qu’il se penchait en arrière sur le tir.

Robert Lewandowski et Barcelone ont été frustrés par Rayo Vallecano lors de leur premier match en Liga de la saison. PAU BARRENA/AFP via Getty Images

Alors que Barcelone luttait pour briser Rayo, les visiteurs n’étaient pas sans menace d’attaque pendant la pause. Et Marc-André ter Stegen a été contraint à deux reprises à des interventions cruciales de chaque côté de la mi-temps pour empêcher son équipe de prendre du retard. Il s’est d’abord levé pour bien bloquer Alvaro Garcia, puis a fermé Sergio Camello après que l’attaquant du Rayo se soit frayé un chemin dans une opportunité de but claire.

Sans surprise, Xavi a décidé de changer les choses juste après l’heure de jeu, effectuant un triple remplacement et faisant venir Ansu Fati, Sergi Roberto et Frenkie de Jong pour Raphinha, Christensen et Gavi.

Presque immédiatement, Ansu a eu une chance de sortir de l’impasse, mais son premier tir a été paré par l’impressionnant Stole Dimitrievski.

Plus d’occasions étaient à venir pour le Barça car ils ont finalement montré une certaine urgence dans les dernières minutes, mais Lewandowski et le remplaçant Pierre-Emerick Aubameyang n’ont pas pu en profiter.

Les deux équipes ont également eu le ballon dans le filet tard avant que le drapeau du hors-jeu ne soit levé à juste titre alors que le Barça a terminé avec 10 hommes et a perdu deux premiers points dans ses tentatives de refondre le champion en titre du Real Madrid.