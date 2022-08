Barcelone contre Pumas UNAM – Rapport de match de football – 7 août 2022

Robert Lewandowski, à droite, célèbre après avoir marqué un but pour Barcelone contre les Pumas. Getty Images

Robert Lewandowski a ouvert son compte pour Barcelone et Pedri a marqué deux fois lors d’une victoire retentissante 6-0 contre Pumas UNAM lors du trophée Joan Gamper au Camp Nou dimanche.

Lewandowski a ouvert l’impasse dans les deux premières minutes avant qu’un doublé de Pedri et un but d’Ousmane Dembele ne permettent au Barça de prendre une avance de quatre buts à la 20e minute.

– La Liga sur ESPN+ : Diffusez des matchs et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Pierre-Emerick Aubameyang et Frenkie de Jong ont complété le score en seconde période alors que l’équipe de Xavi Hernandez a clôturé une pré-saison invaincue avec sa quatrième victoire en six matches.

La campagne du Barça en Liga débutera samedi prochain à domicile contre Rayo Vallecano (regarder en direct sur ABC, ESPN + à 15 h HE), tandis que les Pumas reviennent en Liga MX contre le Club America le week-end prochain.

Malgré une saison sans trophée la dernière fois, il y a de nouveau de l’excitation au Barça après un été de dépenses, avec l’arrivée de Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Franck Kessie et Andreas Christesen.

Ils ont tous été présentés à une foule de plus de 80 000 personnes avant le match, Lewandowski provoquant le rugissement le plus fort des supporters après son transfert de 45 millions d’euros du Bayern Munich.

L’attaquant polonais n’avait pas réussi à marquer en trois matches amicaux pour son nouveau club jusqu’à présent, mais il a mis moins de deux minutes pour trouver le filet contre Pumas, contournant le gardien Julio Jose Gonzalez et terminant dans un angle serré après une belle passe de Pedri.

La légende barcelonaise Dani Alves, au centre, est honorée au Camp Nou avant le match du Trophée Joan Gamper contre les Pumas. Getty Images

Cette relation florissante entre Pedri et Lewandowski a été le point culminant de la première mi-temps. Lewandowski a rendu la pareille peu de temps après, puis, via un film brillant, a envoyé Pedri pour son deuxième but à la 20e minute.

Au milieu des deux buts de Pedri, Dembele a inscrit son cinquième but de pré-saison après un bon travail de Raphinha, une signature de 55 millions d’euros de Leeds United.

Raphinha et Lewandowski ont ensuite tous les deux touché les boiseries en l’espace d’une minute, mais les Pumas ont réussi à survivre jusqu’à la mi-temps sans encaisser de cinquième but.

Ce n’était pas le retour au Camp Nou auquel Dani Alves s’attendait peut-être. Le Brésilien a échangé le Barça contre les Pumas cet été et a reçu un maillot commémoratif de son ancien club avant le match mais, comme ses nouveaux coéquipiers, il était passager une fois le match commencé.

Le Barça a effectué sept changements à la pause et deux des remplaçants se sont combinés à la 49e minute pour en faire cinq. Lewandowski a nourri Kessie et l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan a choisi Aubameyang au deuxième poteau pour compléter le score.

Aubameyang a ensuite frappé la barre et a vu une autre chance déviée avant que De Jong ne trouve le filet tard. Le milieu de terrain néerlandais, lié à un départ du Barca cet été, a récupéré le ballon en haut du terrain avant de rentrer chez lui pour terminer une impressionnante performance de 45 minutes.

Il y avait presque une consolation tardive pour les Pumas, mais Jeronimo Rodriguez a été refusé par un superbe arrêt du gardien remplaçant Inaki Pena.