Barcelone contre Manchester City – Rapport de match de football – 24 août 2022

Les joueurs de Barcelone célèbrent après avoir marqué un but contre Manchester City lors d’un match amical. Getty Images

Riyad Mahrez a marqué un penalty dans le temps d’arrêt alors que Manchester City et Barcelone ont disputé un match nul 3-3 divertissant devant 91 062 fans au Camp Nou mercredi.

Le match était une collecte de fonds pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la forme la plus courante de maladie du motoneurone (MND), dont l’ancien gardien de but et entraîneur du Barca Juan Carlos Unzue a été diagnostiqué en 2020.

Julian Alvarez a ouvert le score pour City à la 21e minute, mais le Barça a renversé la vapeur avec des buts de part et d’autre de la mi-temps de Pierre-Emerick Aubameyang et Frenkie de Jong.

Cole Palmer a égalé City, mais l’équipe locale semblait l’avoir gagnée lorsque le remplaçant Memphis Depay, à qui on a dit de trouver un nouveau club avant la fermeture de la fenêtre de transfert la semaine prochaine, est rentré chez lui à 10 minutes de l’heure.

Cependant, il y a eu une dernière tournure dans l’histoire lorsque City a reçu un penalty tardif après qu’Erling Haaland ait semblé se faire trébucher accidentellement dans la surface – même l’attaquant norvégien avait l’air perplexe face à la décision – et Mahrez n’a fait aucune erreur à 12 mètres. .

Unzue a joué aux côtés de l’entraîneur de City Pep Guardiola au Camp Nou entre 1988 et 1990 et a ensuite fait partie de son équipe d’entraîneurs entre 2008 et 2010, le Barça remportant six trophées en 2009 alors qu’il était actuel. Blaugrana le patron Xavi Hernandez a joué dans l’équipe.

Il est retourné à Barcelone en tant qu’assistant de Luis Enrique en 2014 après avoir été responsable de Numancia et du Racing Santander, aidant le club catalan à remporter son deuxième triplé la saison suivante.

Unzue, qui a prononcé un discours d’avant-match émouvant, a donné le coup d’envoi honorifique de son fauteuil roulant sur le terrain avant de prendre place dans la pirogue de la ville aux côtés de Guardiola pour les premières étapes.

Les deux équipes ont apporté des changements par rapport à leurs matchs précédents. Jules Kounde, pas encore inscrit pour l’action en Liga car le Barça n’avait pas de place dans son plafond de dépenses, a commencé pour l’équipe locale, tout comme Aubameyang, qui est en pourparlers pour rejoindre Chelsea.

City a recruté les jeunes Palmer et Rico Lewis, tandis que la nouvelle recrue Sergio Gomez a commencé à l’arrière gauche contre son ancienne équipe.

Le Barça a commencé rapidement. Aubameyang a vu une tête tôt sauvée par Stefan Ortega avant que Franck Kessie ne secoue le poteau. Raphinha s’est ensuite fait stopper un tir, mais c’est City qui a pris l’avantage.

Le gardien Inaki Pena n’a pas réussi à gérer un simple centre dans la surface et son échappé a été retourné par Alvarez.

Une erreur de Kounde a donné à Palmer une chance de doubler l’avantage de City, mais il a flambé et quelques instants plus tard, le Barça a égalisé quand Aubameyang a tiré au premier poteau du coup franc de Raphinha.

City était l’équipe dominante après la pause. Pena a réparé son erreur avec un beau double arrêt d’Alvarez mais l’équipe de Premier League a été rattrapée en contre.

Memphis ne pouvait pas tout à fait contourner Ortega mais le ballon tombait gentiment sur De Jong et le milieu de terrain néerlandais converti à bout portant.

City est revenu à l’attaque et a rapidement égalisé lorsque Mahrez a trouvé Joao Cancelo sur le chevauchement pour mettre en place un tap-in pour Palmer.

Alors que les deux entraîneurs effectuaient de gros changements, l’arrivée de Haaland a été chaleureusement accueillie par le public local. Son échauffement a suscité de vives acclamations.

Pendant ce temps, Memphis a rétabli l’avance du Barça après un bon travail de Sergi Roberto avant un long arrêt en raison d’une blessure au jeune de City Luke Mbete, qui a quitté le terrain sur une civière après avoir reçu un traitement pendant près de 10 minutes.

Cela a conduit à une longue période d’arrêt de jeu, la chute de Haaland et l’expertise de Mahrez en matière de pénalités ayant valu un match nul à City.