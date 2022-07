Barcelone contre Juventus – Rapport de match de football – 26 juillet 2022

Ousmane Dembele et Moise Kean ont tous deux marqué deux fois alors que Barcelone a fait match nul 2-2 avec la Juventus mardi soir lors d’un match amical au Cotton Bowl de Dallas.

Dembele a ouvert le score à la fin de la première mi-temps avec un effort individuel brillant, l’ailier du Barça coupant du côté droit et battant plusieurs défenseurs avec une série de mouvements sournois avant de battre le gardien de la Juve Wojciech Szczesny sous un angle serré.

La Juventus a cependant riposté quand un Kean pressé a rencontré un centre précis de Juan Cuadrado dans la surface et a dépassé Marc-Andre ter Stegen pour égaliser le score.

Le Barça a tout de même pris les devants à la mi-temps grâce à un autre but incroyable de Dembele, qui a une fois de plus mis à part la défense de la Juventus, muscade son marqueur et fouetté son deuxième de la nuit au-delà de la portée de Szczesny au deuxième poteau.

Les joueurs de Barcelone célèbrent après avoir marqué un but contre la Juventus lors d’un match amical à Dallas. Getty Images

Kean a égalisé le niveau du match pour la deuxième fois juste après le redémarrage alors qu’il bondissait sur un tir dévié après un joli contre de la Juve et tirait devant Ter Stegen.

Aucune des deux équipes n’a pu trouver de vainqueur alors que la seconde mi-temps s’est déroulée et que le match s’est terminé.

L’équipe de Xavi Hernandez termine sa tournée de pré-saison avec un match contre les New York Red Bulls dans le New Jersey le 30 juillet, avant d’accueillir les Pumas de Liga MX lors du match du Trophée Joan Gamper le 7 août et de commencer la saison de LaLiga au Camp Nou contre Rayo. Vallecano le 13 août.

La Juventus a encore des matches amicaux contre le Real Madrid et l’Atletico Madrid avant son match d’ouverture à domicile en Serie A contre Sassuolo le lundi 15 août.