Barcelone contre Getafe – Rapport de match de football – 22 janvier 2023

Barcelone a prolongé son avance sur le Real Madrid au classement de la Liga après que la frappe de Pedri en première mi-temps leur ait valu une victoire 1-0 sur Getafe dimanche.

Les leaders du Barça ont grimpé à 44 points, six devant leurs rivaux amers Madrid qui ont un match en moins et se rendront à l’Athletic Club plus tard dimanche.

Getafe est 16e et à égalité avec le Celta Vigo et le Real Valladolid, 18e, avec 17 points, juste au-dessus de la zone de relégation grâce à une différence de buts supérieure.

L’entraîneur Xavi Hernandez a apporté plusieurs changements à son équipe régulière, laissant au repos des joueurs clés tels que Robert Lewandowski, Ronald Araujo et Frenkie de Jong avant leur affrontement en quart de finale de la Copa del Rey contre la Real Sociedad mercredi.

Pedri a ouvert le score à la 34e minute lorsqu’il s’est accroché à une passe de Raphinha et a puisé dans un filet vide.

Avec près de 70% de possession de balle, Barcelone a dominé dans tous les aspects du jeu mais n’a pas créé beaucoup d’occasions claires d’étendre son avance, avec seulement quatre tirs cadrés pendant tout le match.

Après une première mi-temps au cours de laquelle Ansu Fati a perdu quelques occasions avant le but de Pedri, Barcelone est revenu de la pause à un rythme plus lent et s’est contenté de son avantage alors que Getafe n’a pas réussi à monter une menace sérieuse.

“Nous n’étions pas bons ce soir, ce n’était pas notre meilleur match à domicile et nous devons beaucoup nous améliorer, mais nous avons obtenu les trois points et c’est énorme”, a déclaré l’entraîneur Xavi à Movistar Plus.

“Nous avons lutté contre un adversaire qui jouait avec un bloc bas avec cinq défenseurs. C’était une victoire importante dans laquelle nous n’avons pas donné notre meilleure version.”