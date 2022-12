Barcelone contre Espanyol – Rapport de match de football – 31 décembre 2022

Barcelone et l’Espanyol ont disputé un match nul 1-1 féroce dans un derby catalan dans lequel les deux équipes ont terminé avec 10 hommes.

Le Barça a pris les devants à la septième minute grâce à une tête de Marcos Alonso, avant que l’Espanyol ne les rattrape grâce à un penalty de Joselu à la 73e minute.

Le match a ensuite basculé dans la farce lorsque l’arbitre Antonio Mateu Lahoz a expulsé Jordi Alba et la paire Espanyol de Vinicius Souza et Leandro Cabrera en succession rapide au milieu d’une rafale de cartes – avant d’annuler le rouge de Cabrera après un examen VAR.

La préparation du derby avait été éclipsée par la controverse après que Robert Lewandowski eut temporairement levé une interdiction de trois matches pour l’affrontement au Camp Nou, une décision que l’Espanyol a qualifiée d ‘”injustice”.

Le Barça a pris les devants quand Alonso est rentré chez lui après qu’un corner a été joué par Andreas Christensen à la suite d’un renversement de Lewandowski.

L’Espanyol s’est vu remettre un moyen de revenir lorsque Joselu a chuté sous un défi d’Alonso à la 71e minute, et l’attaquant a dûment intensifié pour dépasser Marc-André ter-Stegen depuis le point de penalty.

Alors que le derby s’échauffait, Alba a vu rouge à la 78e minute après que Lahoz lui ait montré un deuxième carton jaune.

Il y a eu deux autres expulsions à la 80e minute alors que Souza a reçu un deuxième carton jaune tandis que Cabrera a reçu un rouge direct pour un coup de pied apparent à Lewandowski, avant que le carton rouge de Cabrera ne soit annulé.

Christensen et Lewandowski ont eu deux occasions en or de gagner le match en fin de match, mais Alvaro Fernandez a brillamment sauvé de la tête du défenseur central et a déjoué Lewandowski lorsque l’attaquant était en tête-à-tête avec le gardien de but.