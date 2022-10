Barcelone contre Celta Vigo – Rapport de match de football – 9 octobre 2022

Le but de Pedri en première mi-temps a donné à Barcelone une victoire 1-0 sur le Celta Vigo au Camp Nou dimanche pour les ramener au sommet de la Liga.

Le Barça est à égalité de 22 points avec le Real Madrid après huit matchs, mais a la meilleure différence de buts avant que la paire ne s’affronte dimanche prochain en le classique au Santiago Bernabéu.

C’était la septième victoire consécutive en championnat pour Barcelone, qui a bien commencé avec Gavi et Raphinha qui dirigeaient les canaux et se créaient plusieurs opportunités de but.

Le gardien argentin du Celta, Agustin Marchesin, a réalisé un incroyable arrêt à la 10e minute du bout de la main gauche pour empêcher un brillant tir à longue distance de Raphinha.

Cependant, il a été battu sept minutes plus tard par la frappe à bout portant de Pedri sur un rebond après avoir profité d’une erreur du défenseur Unai Nunez qui a tenté de dégager le centre de Gavi.

La sensation adolescente Pedri était à nouveau sur place pour trouver le filet, après avoir marqué huit buts sur 16 tirs cadrés en Liga, marquant avec chacun de ses quatre derniers.

Le Celta avait l’air bien mieux après la pause, prenant le contrôle du ballon et créant plusieurs occasions, mais a été refusé par le gardien Marc-Andre ter Stegen.

“Il y a deux semaines, nous dépendions de [Robert] Lewandowski et maintenant c’est Ter Stegen”, a déclaré l’entraîneur du Barca Xavi après le match. “Marc est un gardien de but extraordinaire, mais nous dépendons de toute l’équipe pour gagner, marquer, garder ses draps propres.”

L’international allemand a prolongé sa séquence sans faute en Liga à six matchs, alors qu’il n’a encaissé aucun but lors de sept des huit matchs de championnat du Barca cette saison.

Celta a fait une poussée tardive mais Ter Stegen a fait trois brillants coffres-forts pour empêcher Celta d’égaliser – deux d’entre eux tard.

Il a d’abord arrêté une frappe en tête-à-tête d’Iago Aspas avec son pied droit, puis, dans le temps additionnel, a dévié une tête à bout portant de Carles Perez quelques instants avant que Gonzalo Paciencia ne frappe une frappe tonitruante du poteau droit.

“Nous devons être autocritiques aujourd’hui, nous devons être bien meilleurs que nous ne l’étions aujourd’hui”, a déclaré Xavi. “Notre équipe a bien joué dans les 30 premières minutes, aurait pu marquer plus de buts, mais elle a été meilleure que nous en seconde période.

“Mais le football est comme ça, c’est difficile à gagner et c’est important de gagner des matchs comme ça, quand tu n’es pas à ton meilleur et que les rivaux te donnent du fil à retordre.”

Malgré le match de haut de tableau qui se profile contre le Real Madrid dimanche prochain, Xavi a déclaré que son équipe se concentrerait sur son prochain match de Ligue des champions contre l’Inter Milan en milieu de semaine.

“Maintenant, je me prépare pour l’Inter”, a déclaré Xavi. “Nous devons savourer ces trois points car ils sont importants pour nous garder en tête. Le Clasico est imprévisible. L’année dernière, nous sommes allés mal et avons fini par gagner 4-0. Nous allons essayer de gagner et de montrer du caractère comme nous l’avons fait la saison dernière.”

Après le bon début de saison du Celta, ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matches de championnat et sont 11e avec 10 points, quatre au-dessus de la zone de relégation.

“Je pense que nous méritions plus qu’un seul point, nous méritions de gagner”, a déclaré le capitaine du Celta Aspas à DAZN. “Nous avons eu une excellente deuxième mi-temps, nous avons eu cinq ou six bonnes occasions de marquer, mais l’habitude est de perdre ici.”