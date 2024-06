Barcelone espère être de retour dans le noir avec sa limite salariale cet été, et si c’est le cas, cela permettra aux fans, mais peut-être plus pertinemment au directeur sportif Deco et au manager Hansi Flick, d’apporter des améliorations significatives cet été. L’un des domaines qui n’a pas été signalé comme prioritaire est l’arrière droit, mais les Blaugrana ont fait les premiers pas pour Jérémie Frimpong du Bayer Leverkusen.

Le Néerlandais volant a été un cauchemar constant pour les défenses toute la saison, jouant parfois aussi à l’arrière droit, à l’arrière droit et à l’avant. Selon sport, Frimpong est une cible suggérée par Flick. Barcelone a été en contact avec Leverkusen au sujet d’un accord, et le Werkself serait ouvert à l’inclusion de joueurs pour dévaloriser l’accord.

Leurs informations sont que ces derniers jours, Leverkusen a contacté Barcelone au sujet d’Ansu Fati, s’informant d’un prêt ou d’un transfert à prix réduit d’environ 10 à 15 millions d’euros, même s’ils pensent que le joueur rejetterait un accord car il veut démontrer sa qualité à Filmez en pré-saison. Cela implique cependant que Barcelone y serait ouverte.

Barcelone a été crédité d’un intérêt pour Frimpong l’été dernier, mais jusqu’à ce qu’ils aient une vision claire de leurs finances, cela semble encore long. Si effectivement le poste d’ailier gauche et le poste de pivot restent les priorités, il semble peu probable que Barcelone ait de l’argent à dépenser par la suite, à moins que des ventes importantes ne soient réalisées. En tant qu’arrière droit, il aurait probablement besoin d’un arrière gauche beaucoup plus défensif de l’autre côté, ou d’un changement de formation.