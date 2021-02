Barcelone considère toujours l’Alaba du Bayern comme un renforcement potentiel de l’été

La fenêtre de transfert s’est peut-être claquée, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Barcelone toujours dans le mélange d’Alaba

Barcelone a toujours de solides chances de recruter le défenseur du Bayern Munich David Alaba, Rapports sportifs.



Il est pratiquement acquis qu’Alaba quittera Munich à la fin de la saison avec un transfert gratuit, mais sa prochaine destination est toujours très en suspens avec un défilé de grands clubs européens en lice pour le signer.

Hélas, l’agent d’Alaba Pini Zahavi ayant une relation étroite avec le candidat à la présidentielle du Barca Joan Laporta, ce dernier étant élu pourrait ouvrir des portes aux côtés de Ronald Koeman.

Bernat proche de l’extension du PSG

Étoile du Paris Saint-Germain Juan Bernat est sur le point de conclure un nouveau contrat avec les champions de France, rapporte RMC Sport.

Le joueur de 27 ans verra son passage actuel en Ligue 1 prendre fin à la fin de la campagne, mais les deux partis sont en pourparlers depuis quelques mois à ce stade.

L’extension annoncée garantirait, en principe, qu’il restera dans la capitale au moins jusqu’en 2026.

Les pourparlers de Mkhitaryan sur les Roms bloquent

Calciomercato rapporte que Henrikh Mkhitaryan les négociations contractuelles avec les Roms ont heurté une pierre d’achoppement.

L’ancien joueur d’Arsenal serait heureux au club italien et préférerait y rester, mais son agent insiste pour que l’équipe écoute les offres de son client.

La sensation arménienne pourrait prendre une option pour prolonger son contrat d’un an, en veillant à ce qu’il ne parte pas gratuitement pendant l’été, mais cela ne s’est pas encore concrétisé.

Tap-ins

– Lille semble prêt à se battre avec les Rangers pour la signature de Mode Sakala, dit The Daily Record. Sakala est actuellement avec le KV Oostende en Belgique et est clairement un homme recherché, mais si les Rangers espéraient que ce serait une course à un cheval, ils se sont tristement trompés car Lille est prêt à «redoubler d’efforts» dans les semaines à venir. .

– West Ham United est entré dans la course pour signer le Wonderkid de Bournemouth Ajani Burchall, Rapporte Football Insider. Arsenal est également dans le mélange pour obtenir sa signature après que Burchall a rejeté un accord de bourse pour rester avec les Cherries, mais maintenant, les Hammers sont prêts à faire leur déménagement après avoir suivi de près sa situation.