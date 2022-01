Barcelone considère Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal alors qu’Alvaro Morata parle de décrochage

Les informations de James Olley et Eduardo Fernandez-Abascal d’ESPN FC ont contribué à ce rapport.

Le contrat de Dembele expire en juin et il a jusqu’à présent refusé les offres de prolongation du Barça. Le Barça lui a dit que s’il ne signait pas un nouveau contrat, il devait trouver un nouveau club avant le 31 janvier. L’agent du joueur, Moussa Sissoko, était dans la ville catalane cette semaine pour des discussions afin de tenter de trouver une solution au problème. impasse.

Si Dembele part avant lundi – ou même s’il signe une prolongation – cela libérerait suffisamment d’espace de plafond salarial pour ajouter un autre attaquant et potentiellement un arrière latéral.

Traoré, qui est passé par le système de jeunesse du Barca, arrivera initialement en prêt et a accepté un faible salaire jusqu’à la fin de la saison, des sources indiquant à ESPN que cela permettra au Barça d’inscrire l’ailier espagnol dans la ligue.

Ils ont déjà signé Dani Alves et Ferran Torres en janvier, ce dernier étant inscrit en Liga après le transfert de Philippe Coutinho à Aston Villa et la baisse de salaire de Samuel Umtiti.

Tout autre arrivée au Camp Nou ce mois-ci dépendra des sorties des joueurs. Le club opère sur une limite de dépenses imposée par LaLiga de 97 millions d’euros pour la saison et ne peut investir que 25% de ce qu’il économise sur les nouveaux joueurs.

La blessure aux ischio-jambiers d’Ansu survient après le départ à la retraite de l’attaquant Sergio Aguero et l’incertitude continue d’entourer l’avenir de Dembele, qui n’a plus de contrat cet été.

Xavi tient également à faire venir un arrière gauche – avec Nicolas Tagliafico de l’Ajax parmi les cibles du club – mais la priorité est d’ajouter plus de buts à l’équipe après que l’attaquant Ansu Fati ait été exclu pendant deux mois.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’Atletico serait ouvert à un accord permanent, avec Morata en rupture de contrat en 2023, mais le Barça veut une solution temporaire. Par conséquent, le Barça explore d’autres options, y compris des alternatives en plus d’Aubameyang.

Morata, 29 ans, est prêté à la Juventus par l’Atletico Madrid, et tout transfert nécessiterait le feu vert des deux clubs. Cependant, l’Atletico se bat avec le Barça pour une place dans le top quatre de la Liga et hésite à renforcer un rival direct.

En plus de l’intérêt du Barça, la Juventus et l’équipe saoudienne d’Al Hilal ont également été liées à Aubameyang.

