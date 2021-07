Barcelone confirme avoir mis fin à sa bataille judiciaire avec Neymar – 4 ans après le départ de l’attaquant brésilien pour le Paris Saint-Germain

Le joueur de 29 ans, qui est largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, a surpris le football en 2017 lorsqu’il a quitté le Camp Nou.

Le PSG soutenu par le Qatar a déclenché sa clause libératoire de 264 millions de dollars, mais une série de procédures judiciaires s’est ensuivie entre le joueur et son ancien employeur, Neymar et son père auraient exigé une prime de renouvellement de « fidélité » impayée en 2016 alors que les géants de la Liga tentaient de les poursuivre pour rupture de contrat.

Barcelone aurait exigé le remboursement des 16,5 millions de dollars qu’ils avaient déjà payés au produit de l’académie Santos, ainsi que 10 millions de dollars supplémentaires de dommages et intérêts.

OFFICIEL: Barcelone a *clôturé* les litiges ouverts contre Neymar. Le club et le joueur ont tous deux signé un accord de règlement pour mettre fin aux procédures judiciaires en cours entre les deux parties. #FCB 🚫⚖️ – Reshad Rahman (@ReshadRahman_) 26 juillet 2021

Un juge s’est rangé du côté des Blaugrana dans cette affaire, ESPN ayant pleinement accès à la décision de juillet 2020 selon laquelle Neymar avait effectivement rompu son contrat, qui a été résilié prématurément sans motif valable de signer pour un autre club une fois que le PSG a payé sa clause libératoire.

Il a reçu l’ordre de rendre à Barcelone 8 millions de dollars, avec un appel également rejeté – mais maintenant, les affaires entre les deux parties ont été réglées.

« Barcelone a clôturé à l’amiable, à l’amiable, les différents litiges sociaux et civils qui étaient ouverts avec le joueur brésilien Neymar », ont-ils déclaré dans un communiqué à ce sujet.

Messi, Suarez et Neymar ont marqué 364 buts en tant que trois premiers de Barcelone. Désormais, il ne restera plus que Messi 😢 @brfootballpic.twitter.com/FNt3MfEXQl – Rapport de blanchisseur (@BleacherReport) 21 septembre 2020

« A ce titre, un accord transactionnel entre le club et le joueur a été signé pour mettre fin aux litiges en cours entre les deux parties. »

Le temps de Neymar sur le terrain en Espagne a été un succès retentissant, le voyant former le formidable trident offensif MSN avec Messi et Luis Saurez tout en remportant une série de trophées nationaux et la Ligue des champions.

Son mandat a été gâché par des problèmes hors du terrain, à commencer par son achat à Santos en 2013.

Lorsqu’un juge a accepté d’entendre une affaire judiciaire alléguant que le coût réel du transfert avait été caché par de faux contrats, le président de l’époque, Sandro Rosell, a été contraint de démissionner.

PARIS SAINT-GERMAIN : En 2019, après que des rumeurs aient fait surface selon lesquelles Neymar voulait retourner à Barcelone, Neymar a été hué ALL GAME par ses propres supporters du PSG contre Strasbourg. Neymar a marqué un coup de pied faible à la dernière minute. Les fans ont fêtépic.twitter.com/SMkNB3vluH – 𝗡𝗲𝘆𝗺𝗼𝗹𝗲𝗾𝘂𝗲 (@Neymoleque) 5 février 2021

Le Barça avait initialement affirmé que Neymar leur avait coûté 67,3 millions de dollars, mais le chiffre s’est révélé plus tard être plus proche de 94,5 millions de dollars, un pourcentage important allant à une société détenue par Neymar senior.

Lorsque le club a été accusé de fraude fiscale, il a également versé volontairement 13,6 millions d’euros (16 millions de dollars), bien qu’il ait nié tout acte répréhensible.

Malgré ces scandales et batailles juridiques, le Barça a tenté de racheter Neymar à plusieurs reprises, le plus proche étant en 2019.

Le nouveau contrat de Neymar le maintiendra à Paris jusqu’en 2025. Le PSG remportera-t-il la Ligue des champions d’ici là ? 🤔 pic.twitter.com/U5p3UNaE90 – Objectif (@goal) 8 mai 2021

Comme l’a confirmé leur ancien vice-président Javier Bordas à Sport, le Barc a offert 110 millions d’euros (130 millions de dollars) plus un trio de joueurs en Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic et Ousmane Dembele.

« Le PSG voulait 130 millions d’euros (153,5 millions de dollars) plus Todibo, Rakitic et Dembele, donc Neymar était à 20 millions d’euros (23,6 millions de dollars) de revenir. En fin de compte, cela n’a pas pu être fait. » dit Bordas.

Avec une mauvaise gestion financière et la pandémie poussant le Barça dans une dette de plus d’un milliard de dollars, ils n’ont jamais été aussi loin de pouvoir s’offrir les services de Neymar, et tout espoir de le faire atterrir gratuitement l’été prochain a été anéanti lorsqu’il a récemment renouvelé ses mandats au Parc des Princes jusqu’en 2025.