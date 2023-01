Barcelone conclut un accord de principe pour le transfert de Memphis Depay à l’Atletico Madrid

Barcelone a donné son accord de principe au transfert de l’attaquant néerlandais Memphis Depay à l’Atletico Madrid, a déclaré mercredi une source des géants catalans.

“Ce matin, nous sommes parvenus à un accord de principe pour le transfert de Memphis Depay à l’Atlético. Nous sommes en train de peaufiner les derniers détails”, a déclaré la source à l’AFP.

Selon la presse espagnole, l’Atletico paiera trois millions d’euros pour l’international néerlandais de 28 ans sur un contrat courant jusqu’en juin 2025.

L’ancien attaquant de Manchester United était absent de la séance d’entraînement de l’équipe à Barcelone mercredi après-midi, mais “avait l’autorisation de s’absenter”, a ajouté la source.

L’entraîneur de Barcelone Xavi s’est montré évasif lors d’une conférence de presse avant la séance d’entraînement.

“Pour le moment, je n’ai aucune nouvelle de Memphis. Il est toujours un joueur du Barca. Il apporte toujours quelque chose, c’est une personne extraordinaire. Je n’ai absolument aucune nouvelle, nous verrons ce qui se passera”, a-t-il déclaré avant le match nul de la Copa Del Rey jeudi à Ceuta en troisième division.

« Nous allons parler avec lui aujourd’hui pour voir où il en est. C’est sa propre décision”, a ajouté Xavi.

Depay a vu peu de football en équipe première récemment. Touché par une blessure à la cuisse en octobre et novembre, et peu utilisé par Xavi depuis le début de la saison — faisant seulement quatre apparitions et marquant un but —, il a émis le souhait de quitter le club catalan lors du mercato en cours.

L’Atlético a rapidement montré son intérêt, mais les six ou sept millions d’euros initialement demandés ont été jugés trop élevés, et ont été négociés à la baisse.

Depay a rejoint Barcelone en tant qu’agent libre depuis Lyon en 2021.

La saison dernière, il a marqué 13 buts pour le club et fourni deux passes décisives en 38 matches.

