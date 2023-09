Barcelone compte Jadon Sancho et Anthony Martial sur la liste restreinte des transferts qui comprend également Kai Havertz et Jorginho – Paper Talk | Actualités du centre de transfert

Toutes les actualités et rumeurs de transfert des journaux de samedi…

LE SOLEIL

Barcelone compte Jadon Sancho et Anthony Martial sur une liste restreinte de six transferts, qui comprendrait également Kai Havertz et Jorginho.

Tyson Fury s’apprête à combattre Oleksandr Usyk après avoir conclu le « plus gros contrat de boxe de l’histoire ».

Reece James se rapproche d’un retour à l’entraînement après avoir bien progressé dans sa convalescence.

COURRIER QUOTIDIEN

Mauricio Pochettino a l’intention de s’impliquer davantage dans les projets de transfert de Chelsea à partir de la fenêtre de janvier.

Graeme Souness dit que Liverpool semble avoir un nouveau souffle.

DAILY MIRROR

Le patron de la Roma, Jose Mourinho, souhaite retrouver le défenseur de Tottenham Eric Dier dans la capitale italienne après avoir précédemment admis qu’il s’était « tort » à propos du joueur.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a récemment clarifié les commentaires qu’il avait faits sur le nouveau garçon Wataru Endo, Klopp insistant sur le fait qu’il était satisfait du début de vie du milieu de terrain à Anfield.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste en chef de Sky Sports, Kaveh Solhekol, explique pourquoi Manchester United pourrait être affecté par la vente de la participation minoritaire de Liverpool.



Mauricio Pochettino a confirmé que Ben Chilwell était prêt à rester longtemps à l’écart, un nouveau coup dur pour Chelsea en difficulté.

Ryan Gravenberch a admis qu’il avait encore beaucoup à apprendre sur le style de jeu de Liverpool.

ÉTOILE QUOTIDIENNE

La Roma de José Mourinho n’a remporté qu’un seul de ses six premiers matches de Serie A et le Portugais admet que cela a été la pire période de sa carrière.

EXPRESS QUOTIDIEN

La légende du tennis Maria Sharapova a publié une évaluation élogieuse de Coco Gauff après avoir vu l’Américaine remporter son premier Grand Chelem à l’âge de 19 ans seulement à l’US Open 2023.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Brendan Rodgers admet qu’il est ravi de voir Reo Hatate engager son avenir au Celtic.

SOLEIL ÉCOSSAIS

Les Rangers devraient se séparer des anciens joueurs d’Ibrox John Brown et Billy Kirkwood dans le cadre d’une refonte des coulisses.