Barcelone complète la signature du milieu de terrain Romeu de Gérone

Barcelone a signé le milieu de terrain Oriol Romeu de Gérone, a annoncé le club mercredi, dans un accord qui voit le milieu de terrain Pablo Torre, 20 ans, aller dans l’autre sens avec un prêt d’une saison.

Romeu, 31 ans, devient la quatrième arrivée du Barça cet été après Ilkay Gündogan, Inigo Martinez et Vitor Roquémême si ce dernier ne rejoindra qu’en 2024.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’ancien joueur de Chelsea et de Southampton revient dans le club où il a passé sept ans quand il était plus jeune avant de déménager en Angleterre en 2011.

Après avoir progressé dans l’académie du Barça pour faire deux apparitions en équipe première, Romeu est parti pour Chelsea à l’âge de 19 ans pour un montant d’environ 5 millions d’euros (5,6 millions de dollars).

DATES DE DÉBUT 2023-24 Bouclier communautaire FA 6 août La Premier League commence 12 août La Liga commence 12 août La Ligue 1 commence 12 août Super Coupe de l’UEFA 16 août La Bundesliga commence 18 août La Serie A commence 19 août Tirage au sort de la phase de groupes de l’UCL 31 août La fenêtre de transfert se ferme 1er septembre La phase de groupes de l’UCL commence 19 septembre

Des périodes de prêt avec Valence et Stuttgart ont suivi avant un transfert permanent à Southampton, où il a passé sept ans et fait plus de 250 apparitions.

Romeu est retourné en Espagne l’été dernier et a signé pour Gérone, où il a impressionné à la base de leur milieu de terrain alors que l’équipe catalane a obtenu une 10e place en Liga.

L’intérêt du Barça pour Romeu découle de leur besoin de pourvoir le poste laissé vacant par Sergio Busquets, qui a rejoint l’Inter Miami, et du manque d’argent disponible pour poursuivre leurs principaux objectifs.

Des sources ont déclaré à ESPN que la Real Sociedad Martin Zubimendi et Joshua Kimmich du Bayern Munich étaient tous deux défendus par l’entraîneur Xavi Hernandez, tandis que Marcelo Brozovic, qui a récemment échangé l’Inter Milan contre Al Nassr, a également été pris en considération.

Cependant, le Barça opérant sous des restrictions financières strictes en raison du dépassement de la limite de dépenses imposée par la Liga, ils ont été contraints d’explorer des alternatives.

Romeu est apparu comme leur première option en raison du coût de l’accord, de ses performances avec Gérone la saison dernière et de sa connaissance du club ayant traversé l’académie.

Il devient la deuxième recrue du milieu de terrain du Barça cet été après l’arrivée de Gundogan, s’ajoutant aux options qui incluent déjà Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Sergi Roberto et Franck Kessie.

Le président Joan Laporta a déclaré que le Barça aimerait également ajouter un autre milieu de terrain à l’équipe, Xavi ayant précédemment demandé un « joueur de type Santi Cazorla » dans le dernier tiers, mais d’autres entrées seront probablement conditionnées par les sorties.

Torre, quant à lui, rejoindra Gérone avec un prêt d’une saison dans le cadre de l’accord qui voit Romeu signer pour le Barça.

Après avoir rejoint le Blaugrana du Racing Santander l’an dernier, le milieu de terrain offensif, qui n’a que 20 ans, a du mal à trouver des minutes régulières et a besoin de temps de jeu régulier dans l’élite espagnole.