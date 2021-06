Barcelone complète la signature de Memphis Depay de Lyon

Barcelone a finalisé la signature de l’attaquant Memphis Depay sur un transfert gratuit de Lyon, a confirmé le club catalan.

Depay, 27 ans, rejoindra le Barça à l’expiration de son contrat avec Lyon fin juin.

Le Barça a d’abord tenté de signer Depay – qui a disputé la victoire 3-2 des Pays-Bas à l’Euro 2020 contre l’Ukraine dimanche – l’été dernier à la demande de l’entraîneur Ronald Koeman.

Des conditions personnelles ont été convenues avec le joueur et des frais d’environ 25 millions d’euros ont été fixés avec Lyon, mais le club n’a pas pu l’accueillir dans le cadre du plafond salarial imposé par la Liga.

Koeman, qui a déjà travaillé avec Depay lorsqu’il était entraîneur de l’équipe nationale néerlandaise, voulait à nouveau l’attaquant en janvier. Cependant, le Barça n’avait pas de président en place pour sanctionner un transfert.

Depay arrive enfin au Barça près d’un an plus tard, devenant leur quatrième signature de l’été, après les arrivées de Sergio Aguero, Eric Garcia et Emerson Royal.

Les Catalans avaient également espéré signer le coéquipier néerlandais de Depay, Georginio Wijnaldum, à l’expiration de son contrat avec Liverpool, mais, comme l’a révélé pour la première fois ESPN, il a plutôt choisi de déménager au Paris Saint-Germain.

Barcelone veut signer Memphis Depay depuis l’été dernier. Photo par Eric Verhoeven/Soccrate/Getty Images

Depay a gravi les échelons au PSV Eindhoven, marquant 50 buts en 124 apparitions pour gagner un transfert de 25 millions d’euros à Manchester United en Premier League en 2015.

Cependant, il a eu du mal à reproduire cette forme à Old Trafford et a finalement été vendu à Lyon moins de deux ans plus tard pour 16 millions d’euros.

En quatre saisons et demie en France, Depay a marqué 76 fois en 178 apparitions, dont 22 la saison dernière alors que Lyon a terminé quatrième de Ligue 1.

L’arrivée de Depay à Barcelone augmente encore leurs options en attaque. En attendant les ventes et les renouvellements de contrats, il rivalisera avec Aguero, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Philippe Coutinho et Francisco Trincao pour une position de départ.