La direction de l’équipe barcelonaise a ajouté une « clause de peur » aux contrats de ses joueurs qui partent dans d’autres clubs en prêt. Les talents en herbe, diplômés de l’académie des jeunes, passent souvent du temps à jouer dans un autre club avant de faire leur retour au camp Nou.

Cela se traduit souvent par des jeux d’esprit lorsque les clubs s’affrontent, car les joueurs prêtés sont souvent au courant des tactiques de leur équipe mère. Pour nier cette menace, Barcelone a proposé une clause intelligente dans les contrats des joueurs qu’ils prêtent. Un rapport publié par Sportbible a affirmé que, selon la clause, les footballeurs prêtés ne pourraient pas jouer contre leur club parent avec leurs équipes respectives en Liga ou en Copa del Rey tout au long de la saison.

L’article suggérait également que les joueurs de Barcelone, dont Nico Gonzalez et Ez Abde, avaient été empêchés de jouer contre les géants catalans pour Valence et Osasuna respectivement la saison dernière.

Nico Gonzalez avait rejoint l’académie des jeunes de Barcelone, La Masia, en 2013. Il a fait ses débuts dans l’équipe première en août 2021. Plus tard, l’Espagnol a rejoint Valence en prêt lors de la saison 2022-23. Il n’a pas réussi à avoir un impact significatif sur le club, marquant un but dans les 26 matchs qu’il a disputés. Le joueur de 21 ans serait en train de conclure un accord avec Porto pour la saison à venir.

Ez Abde, en revanche, n’a pas non plus pu s’aligner contre Barcelone alors qu’il exerçait son métier pour Osasuna la saison dernière. Abde a montré des signes prometteurs lors de son prêt à Osasuna en marquant six buts en 34 matchs.

Barcelone, quant à lui, reste sur le marché des nouveaux talents lors du mercato estival. Le manager Xavi pense que l’équipe peut encore beaucoup s’améliorer. « Il nous manque encore des pièces, nous ne pouvons pas tromper les fans. Je pense qu’on peut se renforcer davantage, mais le staff technique travaille très dur, et le président fait du très bon travail. Il faut se renforcer, le président le sait, Mateu [Alemany] le sait, il ne faut tromper personne. Le marché sera long, il est ouvert jusqu’au 31 août et nous devons être aussi compétitifs que possible », a déclaré Xavi, cité par Sportbible.

Le milieu de terrain allemand Ilkay Gundogan et le duo espagnol Inigo Martinez et Oriol Romeu sont les trois recrues estivales de Barcelone jusqu’à présent.