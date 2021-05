Barcelone classée quatrième équipe sportive la plus précieuse au monde

Les géants de la Liga, Barcelone, est la quatrième équipe sportive la plus précieuse au monde, selon un liste annuelle publiée par Forbes.

Le mois dernier, le Barça a devancé son rival espagnol, le Real Madrid, pour devenir le club de football le plus précieux du monde avec une valorisation de 4,76 milliards de dollars.

Les Dallas Cowboys de la NFL ont été en tête de la liste publiée vendredi et la valeur moyenne des 50 principales équipes sportives du monde est passée à 3,43 milliards de dollars face à la pandémie COVID-19.

Forbes a déclaré que la valeur moyenne des 50 équipes les plus précieuses au monde sur la liste était en hausse de 11% par rapport au classement de l’année dernière.

Cette augmentation au cours d’une année au cours de laquelle le calendrier sportif a été bouleversé en raison de la pandémie alors que de nombreuses compétitions se déroulaient dans des lieux vides a été attribuée à des accords de droits médiatiques de plus en plus nombreux, a déclaré Forbes.

Les Cowboys, qui sont en tête de liste depuis qu’ils ont battu Madrid en 2016, étaient évalués à 5,7 milliards de dollars, une augmentation de 3,6% par rapport à l’année dernière.

Les New York Yankees de la Major League Baseball (5,3 milliards de dollars), les New York Knicks de la National Basketball Association (5 milliards de dollars) et le football de Barcelone (4,76 milliards de dollars) et Madrid (4,75 milliards de dollars) complètent le top cinq.

La liste était composée d’équipes de quatre sports, la NFL en tête avec 26, suivie du basket-ball (9), du football (9) et du baseball (6).

Top 10 des équipes sportives les plus précieuses au monde selon Forbes:

1. Dallas Cowboys (NFL) 5,7 milliards de dollars

2. Yankees de New York (MLB) 5,25 milliards de dollars

3. New York Knicks (NBA) 5 milliards de dollars

4. Barcelone (football) 4,76 milliards de dollars

5. Real Madrid (Football) 4,75 milliards de dollars

6. Golden State Warriors (NBA) 4,7 milliards de dollars

7. Los Angeles Lakers (NBA) 4,6 milliards de dollars

8. New England Patriots (NFL) 4,4 milliards de dollars

9. Giants de New York (NFL) 4,3 milliards de dollars

10. Bayern Munich (football) 4,21 milliards de dollars