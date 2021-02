Barcelone choque alors que Pique fait une récupération miraculeuse pour faire partie de l’équipe du PSG

Gerard Pique a récupéré miraculeusement une blessure au genou pour faire partie de l’équipe de Barcelone pour le match de Ligue des champions de mardi contre le Paris Saint-Germain.

Le défenseur a subi des lésions ligamentaires lors de la défaite du Barça face au leader de la ligue, l’Atletico Madrid, à la fin du mois de novembre et on craignait initialement de rater le reste de la saison. Cependant, moins de 90 jours plus tard, Pique a été appelé par Ronald Koeman pour le match aller des huitièmes de finale au Camp Nou malgré le refus d’une opération à la fin de l’année dernière. Au lieu de cela, Pique, qui a eu 34 ans plus tôt ce mois-ci, a opté pour un traitement plus conservateur et des sources du club affirment que le personnel médical a été « stupéfait » par la rapidité de son retour à la forme physique.

Koeman a annoncé lundi que le défenseur central pourrait être disponible contre le PSG et a déclaré que s’il était dans l’équipe, ce serait parce qu’il était en forme pour commencer le match si nécessaire.

Pique est revenu à l’entraînement complet à la fin de la semaine dernière, bien qu’il manque de forme physique pour le match, n’ayant pas joué de match de compétition depuis la défaite 1-0 au Wanda Metropolitano le 21 novembre.

Gerard Pique semblait prêt pour un sort prolongé sur la touche avant de récupérer. David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

La tentation d’utiliser Pique dès le départ contre les champions de France mardi s’est accrue en raison de la nouvelle que Ronald Araujo a été exclu. Araujo s’est foulé la cheville lors de la défaite en demi-finale aller de la Copa del Rey contre Séville mercredi dernier et ne s’est pas remis à temps pour affronter le PSG.

Le Barça est également sans l’arrière droit Sergi Roberto et les attaquants Ansu Fati et Philippe Coutinho.

Le PSG, quant à lui, manque Neymar et Angel Di Maria en raison d’une blessure, mais l’entraîneur Mauricio Pochettino espère que Marco Verratti sera en mesure de jouer après avoir frappé à l’entraînement lundi.