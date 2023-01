Barcelone cherche à signer Aubameyang pour un transfert gratuit

Selon le Telegraph, Barcelone étudie la possibilité de signer l’attaquant de Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang sur un transfert gratuit.

L’attaquant gabonais qui a signé pour les Bleus le jour de la date limite cet été n’a guère joué et serait désormais frustré à Londres depuis que Graham Potter a repris les rênes de Thomas Tuchel.

Aubameyang a eu du mal à Chelsea

Aubameyang vient de faire 4 départs pour Chelsea, coupant un chiffre frustrant sur la touche après avoir juste marqué une fois pour son club actuel.

Le joueur de 33 ans cherche désespérément à partir alors que Barcelone cherche une clarté juridique pour re-signer son ancien joueur.

Les Catalans veulent amener le joueur sur un transfert gratuit et le rapport indique qu’en vertu des règles de la FIFA, Aubameyang ne peut jouer que pour Chelsea ou Barcelone cette saison.

Cependant, Barcelone craint de ne pas pouvoir signer Aubameyang selon les règles de la FA espagnole qui stipulent que les joueurs dont la licence a été annulée ne peuvent pas en obtenir une nouvelle pour le même club au cours de la même saison.

La situation est similaire à celle de Dani Ceballos qui a tenté de rejoindre le Real Betis en prêt du Real Madrid il y a quatre ans, où il n’avait effectué que quatre titularisations.

Cependant, on ne sait toujours pas si les mêmes règles s’appliqueront à Aubameyang dont l’avenir à Chelsea semble incertain.

Des remplaçants déjà en route

Les Bleus ont signé l’ailier ukrainien Mykhailo Mudryk pour 100 millions d’euros plus tôt cette semaine et ont déjà un accord en place pour Christopher Nkunku du RB Leipzig. L’attaquant français devrait rejoindre les Bleus cet été, ce qui signifierait certainement qu’Aubameyang serait excédentaire par rapport aux besoins. De plus, Armando Broja reviendra également après un passage à l’écart suite à son opération au genou.

Aubameyang avait rejoint Barcelone depuis Arsenal le jour de la date limite en février 2022 et a affirmé que la vie en Espagne lui manquait.

Le manager de Barcelone, Xavi, avait également admis précédemment qu’il était déçu de perdre l’attaquant contre Chelsea en disant: “Je me sens mal parce qu’il nous a beaucoup aidés.”

Avec son long métrage à Chelsea qui semble sombre, il reste à voir si Aubameyang rejoindra Barcelone à la fin du mercato hivernal ou devra rester à Londres avant de tracer sa route de sortie cet été.

