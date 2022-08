Barcelone cherche à rebondir après un revers précoce

Les attentes étaient élevées pour Barcelone à l’approche de la nouvelle saison.

Les manœuvres financières du club ont permis des signatures de haut niveau qui ont considérablement stimulé l’équipe après une campagne sans trophée sans Lionel Messi. Les nouveaux joueurs ont bien performé lors de la pré-saison et le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que le club respecterait les règles strictes du fair-play financier de la ligue espagnole.

Barcelone était de retour à sa place, considérée à nouveau comme une référence dans le football mondial, se vantait Laporta quelques jours avant l’ouverture de la ligue.

Mais il n’a pas fallu longtemps pour que le battage médiatique se transforme en plus de déception, et le club catalan entre dans la deuxième semaine de la saison sous le choc et cherche des moyens de rebondir. Un autre revers lors d’une visite difficile à la Real Sociedad dimanche pourrait laisser le club dans un trou profond dès le début.

Laporta n’a pas été en mesure d’enregistrer toutes les nouvelles recrues comme il l’avait prévu avant le premier match, et sur le terrain, l’équipe a encore lutté, commençant sa campagne de championnat avec un match nul 0-0 à domicile contre Rayo Vallecano au nouveau Spotify Camp Nou. .

“Je comprends la déception. Nous avions généré beaucoup d’attentes », a déclaré l’entraîneur de Barcelone Xavi Hernández. « C’est décevant mais il faut être patient. Nous avons confiance dans le projet et nous continuerons à travailler.

Pour aggraver les choses, les rivaux les plus proches de Barcelone ont tous remporté leurs matchs d’ouverture, le champion en titre du Real Madrid battant le promu Almería et l’Atlético Madrid mettant en déroute Getafe, tous deux à l’extérieur.

Cela n’aidera pas que Barcelone devra affronter la Sociedad sans le milieu de terrain vétéran Sergio Busquets, qui a été expulsé dans les arrêts de jeu contre Rayo. Il n’était pas non plus clair si le défenseur nouvellement signé Jules Koundé serait autorisé à être enregistré à temps. Parmi les meilleures signatures de l’équipe, seuls Robert Lewandowski et Raphinha ont été ajoutés à l’équipe avant le premier match.

La Sociedad a également gagné sur la route avant sa rencontre avec Barcelone, battant Cadix 1-0 avec un but et une belle performance du milieu de terrain offensif japonais Takefusa Kubo.

“C’est comme s’il était déjà avec nous depuis trois ans”, a déclaré l’entraîneur de la Sociedad, Imanol Alguacil, à propos de Kubo, 21 ans, qui est arrivé cette saison en prêt de Madrid.

La Sociedad, dirigée par le vétéran David Silva et avec une attaque dirigée par Kubo et Alexander Isak, a été proche du sommet de la saison dernière, terminant à la sixième place.

L’ÉLAN DE MADRID

Madrid a ouvert en revenant de derrière pour s’imposer à Almería. Les champions en titre resteront sur la route samedi pour rendre visite à une équipe du Celta Vigo qui a perdu une avance de deux buts et a concédé un égaliseur à huit minutes du temps d’arrêt contre l’Espanyol lors de son match d’ouverture à domicile.

L’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti pourra peut-être compter sur le retour de l’arrière droit Dani Carvajal et de l’attaquant Rodrygo, qui ont raté le premier match en raison de blessures.

LE TEMPS DE MORATA

Avec l’attaquant Álvaro Morata au rouge, l’Atlético accueille Villarreal dimanche dans un match entre clubs qui s’est ouvert sur de grandes victoires – l’Atlético s’est imposé 3-0 à Getafe et Villarreal 3-0 à Valladolid. Le Real Betis a été la seule autre équipe à ouvrir en gagnant par autant de buts.

Morata, de retour de son prêt de deux ans avec la Juventus, a marqué deux fois contre Getafe pour pratiquement assurer la place de départ en attaque contre Antoine Griezmann. L’attaquant français a marqué l’autre but dimanche, João Félix obtenant les trois passes décisives.

L’entraîneur de Villarreal, Unai Emery, peut compter sur le milieu de terrain argentin Giovani Lo Celso, de retour prêté par Tottenham.

AUTRES MATCHS

Séville, qui a terminé quatrième la saison dernière, tentera de rebondir après sa défaite d’ouverture à Osasuna lorsqu’il accueillera Valladolid vendredi. Le Betis, cinquième la saison dernière, se déplace pour affronter Majorque samedi.

L’Athletic Bilbao cherchera sa première victoire depuis le retour de l’entraîneur Ernesto Valverde lorsqu’il accueille Valence dimanche. Valence a débuté par une victoire contre Gérone lors des débuts de l’entraîneur Gennaro Gattuso.

