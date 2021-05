Barcelone cherche à ajouter Alvaro Morata à ses côtés cet été

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Le Barça veut que Morata renforce l’attaque

Alvaro Morata est le dernier joueur à être lié à un déménagement au Camp Nou, avec Mercato à pied rapportant que Barcelone a jeté son dévolu sur le n ° 9 qui a passé la dernière saison en prêt à la Juventus de l’Atletico Madrid.

Le média français affirme que la Juventus n’est pas en mesure d’activer la clause de 45 millions d’euros pour rendre le déménagement de Morata permanent, ce qui signifie que le joueur de 28 ans reviendra en Espagne après avoir inscrit 18 buts et 10 passes décisives pour le club italien.

Cela laisse la porte ouverte au Barça, qui cherche déjà à revoir son attaque avec des accords conclus pour Sergio Aguero. Des sources ont informé Moises Llorens d’ESPN plus tôt concernant l’accord Aguero, et cette nouvelle semble maintenant être confirmée ce soir avec Fabrizio Romano affirmant qu’un accord a été conclu sur un contrat qui verra l’attaquant de Manchester City rejoindre un accord de deux ans.

Le journaliste italien a également rapporté que Barcelone ferait une offre officielle à Memphis Depay. L’attaquant lyonnais a été lié au club espagnol tout au long de l’année tout en conservant une bonne forme en Ligue 1, marquant 20 buts en 32 départs.

PAPIER GOSSIP

– Barcelone cherche à reprendre Adrian Bernabe, qui a quitté le club espagnol pour rejoindre Manchester City en 2018, selon Mundo Deportivo. Le milieu de terrain de 19 ans, qui peut également jouer l’arrière gauche, devrait être sans contrat cet été et pourrait rejoindre Eric Garcia qui a également été rumeur avec un retour en Liga.

– La course pour Carney Chukwuemeka se réchauffe avec un certain nombre de clubs intéressés par la perspective Aston Villa. Bild rapporte que le Borussia Dortmund fait partie des clubs qui surveillent la situation du joueur de 17 ans, qui a fait ses débuts en Premier League mercredi contre Tottenham Hotspur, avec la conviction qu’il peut suivre les traces de Jude Bellingham.

– Un autre de Fabrizio Romano ici, qui prétend que le défenseur central de Lyon Joachim Andersen suscite de l’intérêt pour un éventuel transfert en Premier League. Le défenseur danois a passé la dernière saison en prêt à Fulham et voudrait rester dans l’élite de l’Angleterre, avec les Spurs en tête de file pour garantir les services du joueur de 24 ans.

– Leeds United chercherait à ajouter un autre Brésilien à ses rangs avec Matheus Cunha de Hertha Berlin sur le radar de Marcelo Bielsa. C’est selon Botteur, qui rapporte que le club anglais a intensifié sa poursuite pour l’attaquant de 21 ans. Cunha joue principalement sur le côté gauche, ce qui pourrait le voir s’aligner sur le flanc opposé à Raphinha qui s’est joint à Elland Road en octobre.

– La liste restreinte des milieux offensifs d’Arsenal se renforce avec Dortmund Julian Brandt le dernier candidat à remplacer Martin Odegaard. Botteur affirme que le club du nord de Londres est toujours très intéressé par l’international allemand de 25 ans, bien que la hiérarchie de Dortmund puisse exiger des honoraires notables avec le milieu de terrain offensif sous contrat jusqu’en 2024.