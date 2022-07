Barcelone, Chelsea, Arsenal ? Le favori pour signer Raphinha dévoilé

Les favoris pour signer Leeds United et l’ailier brésilien Raphinha cet été ont été révélés.

Le Brésilien a été lié à plusieurs clubs cet été, avec un bref résumé de la saga jusqu’à présent ci-dessous.

Pendant plusieurs semaines, c’est l’Arsenal de Mikel Arteta qui a été l’équipe la plus étroitement liée au Brésilien et, bien qu’aucun accord n’ait été conclu, il semblait que Raphinha était lié à Emirates.

C’était jusqu’à la mi-juin, lorsque divers rapports ont émergé suggérant que Chelsea était sur le point de conclure un accord avec Leeds pour son ailier vedette.

Ensuite, malgré la crise financière de Barcelone, c’est la puissance catalane qui était considérée comme le premier choix de l’ailier.

Mais, en raison des difficultés financières auxquelles Barcelone est confrontée, Leeds semble préférer la proposition de Chelsea, tandis que le joueur lui-même souhaite déménager en Espagne.

Un autre rapport a ensuite suggéré que Chelsea avait tourné son attention vers une autre cible, laissant la porte ouverte à Arsenal pour se précipiter et arracher Raphinha sous le nez d’un Barca à court d’argent.

Cependant, à moins d’un mois de la saison 2022/23, Raphinha n’a toujours pas changé de club.

Mais Betfair a fourni une liste de favoris pour la signature de l’ailier.

Barcelone est le favori actuel avec des chances de 2/5 malgré leurs problèmes financiers. Ceci est suivi par Chelsea qui peut actuellement être soutenu à contre-courant 7/4 décrocher l’étoile de Leeds.

Et enfin, Arsenal est clairement un outsider avec des chances de 25/1 pour signer Raphinha dans la fenêtre d’été 2022.

*Remarque – toutes les cotes citées sont correctes au moment de la publication.

