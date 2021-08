Barcelone boosté dans la saga des contrats avec Lionel Messi alors que la Liga annonce un accord de 2,7 milliards d’euros

L’offre de Barcelone d’enregistrer le nouveau contrat de Lionel Messi avec la Liga a reçu un coup de pouce après que la ligue a annoncé mercredi une injection de liquidités de 2,7 milliards d’euros (3,2 milliards de dollars).

La Ligue a accepté en principe de vendre 10 pour cent d’une société nouvellement formée abritant la plupart de ses activités à la société de capital-investissement CVC Capital Partners. La vente nécessite toujours l’approbation du comité exécutif de la ligue et des clubs.

– La Liga sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Environ 90% de l’argent ira directement aux clubs espagnols, y compris le football féminin, le football semi-professionnel et non professionnel. Il s’agit d’un prêt remboursable sur un nombre important d’années, mais une source a déclaré que les clubs sont « ravis » car cela les aide à sortir d’un trou noir financier causé par la pandémie de coronavirus.

Une autre source a suggéré que le Barça et le Real Madrid recevront chacun plus de 250 millions d’euros sur la base du protocole d’accès aux fonds.

« Il sera distribué en fonction des contributions que les clubs ont eues depuis la centralisation des droits audiovisuels en 2015, un moment clé dans la promotion de la Liga », a indiqué une source de la ligue. « Cela ne prend pas en compte un moment précis mais la situation moyenne des clubs au cours des sept dernières années. »

Cependant, la source de la ligue a ajouté que le but de l’injection d’argent est de construire pour l’avenir, la ligue exigeant que les clubs s’engagent dans un plan axé sur le développement de leur infrastructure physique et de leurs marques.

Les clubs doivent consacrer au moins 70 % de l’argent à des investissements liés à la croissance à long terme, 15 % au refinancement de leur dette et 15 % peuvent être utilisés pour augmenter les limites de dépenses imposées par la ligue.

La limite de dépenses du Barça est en chute libre depuis le début de la pandémie, passant de plus de 600 millions d’euros en 2019-2020 à environ 200 millions d’euros pour la prochaine campagne. Cependant, la source de la ligue a confirmé que l’accord de mercredi verra les limites « légèrement mises à jour ».

Lionel Messi est un agent libre suite à la fin de son contrat avec Barcelone. Photo de JOSEP LAGO/AFP via Getty Images

Un accord sur un nouveau contrat avec Messi, qui est agent libre depuis l’expiration de son dernier contrat le 30 juin, est en place, comme l’a révélé ESPN en juillet, mais l’annonce a été suspendue car le Barça ne peut pas encore enregistrer l’accord tout en se conformant avec les règles financières de LaLiga.

Ils doivent également réduire leur masse salariale pour pouvoir enregistrer de nouvelles recrues Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson Royal pour la nouvelle saison.

Une source à Barcelone a déclaré qu’ils espéraient finaliser les nouveaux mandats de Messi avant le trophée Joan Gamper de dimanche, lorsqu’ils affronteraient la Juventus, et que jeudi « pourrait être un jour clé ».

L’argent sera également bien accueilli par le Real Madrid et le reste des clubs de haut niveau en Espagne alors qu’ils luttent contre les effets de la pandémie de coronavirus et jouent des matchs à huis clos.

LaLiga appelle le projet « Boost LaLiga », avec une source de la ligue expliquant qu’elle espère que cela aidera la compétition à combler l’écart avec la Premier League anglaise au cours de la prochaine décennie.

L’opération avec CVS ​​verra la création d’une nouvelle société à laquelle LaLiga apportera l’ensemble de ses activités, filiales et coentreprises et dans laquelle CVC détiendra une participation minoritaire d’environ 10 %.

De plus, CVC fournit des fonds à LaLiga via un compte de participation, un accord à long terme qui aligne les intérêts de LaLiga, des clubs et de CVC. Dans cette nouvelle société, LaLiga conservera l’intégralité de ses responsabilités sportives ainsi que l’organisation et la gestion des ventes de droits audiovisuels.

« La transaction valorise la Liga à 24,25 milliards d’euros, un prix qui reconnaît le leadership de LaLiga comme l’une des compétitions sportives les plus importantes au monde », indique un communiqué de la ligue.

Les clubs italiens de Serie A ont renoncé à un accord sur les droits médias de 10% plus tôt cette année, qui aurait valu 2 milliards de dollars pour cette ligue.

Rodrigo Faez a contribué à ce rapport.