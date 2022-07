Barcelone booste alors que la nouvelle mise à jour de la condition physique d’Ansu Fati fait surface

Par Conor Laird









Une mise à jour tout à fait révélatrice sur le bien-être de la star de Barcelone Ansu Fati a été publiée vendredi soir.

La saison dernière, bien sûr, a été une saison à oublier pour le jeune Ansu.

Cela s’est produit alors que l’attaquant doué a réussi à enchaîner trois dérisoires départs en Liga, en raison d’une foule de problèmes de blessures, en grande partie dans ses ischio-jambiers.

Néanmoins, la forme d’Ansu sur le terrain est restée impressionnante, le joueur de 19 ans ayant inscrit six buts pas trop minables dans toutes les compétitions au cours de la campagne.

À son tour, lorsqu’Ansu est entré sur le terrain dans une certaine mesure lors de chacune des cinq dernières sorties du Barça en Liga, l’espoir généralisé était que l’international espagnol était sorti du bois en matière de forme physique, prêt à exploser sur le terrain. scène mondiale du football en 2022/23.

C’est donc devenu une préoccupation majeure pour les fidèles Blaugrana d’apprendre qu’à la fin du mois dernier, de nouvelles craintes ont commencé à se répandre concernant les perspectives à long terme d’Ansu.

Les spéculations dans les médias espagnols ont fait état d’inquiétudes persistantes au Camp Nou selon lesquelles l’adolescent avait pris la mauvaise décision en refusant l’opportunité de subir une intervention chirurgicale, restant en conséquence loin d’être en pleine forme.

Si les mises à jour qui ont suivi vendredi ont quelque chose à voir, cependant, le Barça n’a pas à s’inquiéter.

Selon un rapport de Javi Miguel de Diario AS, Ansu a “une fois pour toutes laissé derrière lui les fantômes de sa blessure”.

L’Espagnol aurait repris l’entraînement de pré-saison aux côtés du reste de l’équipe de Xavi plus tôt cette semaine, notant que sa forme, jusqu’à présent, “n’aurait pas pu être meilleure”.

Ansu est en “excellente” forme, tant d’un point de vue mental que physique, et devrait à son tour se montrer un membre indispensable des rangs offensifs des Blaugrana une fois de plus au cours des semaines et des mois à venir.

