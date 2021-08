BARCELONE BOMBSHELL : les géants espagnols annoncent que Lionel Messi partira cet été en raison d' »obstacles financiers »

Une annonce officielle d’un nouveau contrat de cinq ans avec une option de résiliation en 2023 était attendue ce soir, jusqu’à ce que les médias espagnols rapportent que des négociations étaient en cours. « au point de non-retour ».

Publié à la suite du développement, une déclaration du club disait: « Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi soient parvenus à un accord et que les deux parties aient clairement l’intention de signer un nouveau contrat aujourd’hui, cela ne peut pas se produire en raison d’obstacles financiers et structurels (règlement de la Liga espagnole).

« En raison de cette situation, Messi ne restera pas au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne soient finalement pas exaucés.

« Le FC Barcelone exprime de tout cœur sa gratitude au joueur pour sa contribution à l’agrandissement du club et lui souhaite le meilleur pour l’avenir dans sa vie personnelle et professionnelle. »

DERNIÈRES NOUVELLES | Leo #Messi ne continuera pas avec le FC Barcelone – FC Barcelone (@FCBarcelona) 5 août 2021

Avec l’atterrissage de Messi dans sa ville d’adoption la nuit dernière, où il vit depuis son arrivée d’Argentine à l’adolescence, on s’attendait généralement à ce qu’il accepte de nouveaux termes avec une annonce en fanfare attendue du Barça ce soir.

Tout semblait aller pour le mieux lorsque son père et son agent Jorge ont rencontré des responsables blaugranas pour le déjeuner dans l’après-midi.

Et lorsque MARCA a affirmé que les pourparlers avaient heurté un mur de briques et que le joueur de 34 ans était « plus en dehors » du club qu’à l’intérieur, beaucoup ont affirmé que les rapports n’étaient rien de plus qu’une publication basée à Madrid tentant de faire basculer le bateau.

En succession rapide, cependant, la station de radio catalane RAC1 a validé les rumeurs et a ajouté un contexte supplémentaire.

La situation de Lionel Messi à Barcelone est « irréversible ». Il est « plus que jamais hors du Barça » et « n’aime pas l’équipe actuelle ». Il l’a communiqué au club hier à son retour en ville. Tout est rapporté en ce moment sur la radio catalane RAC1. – Colin Millar (@Millar_Colin) 5 août 2021

Ils ont dit que Messi « n’aime pas l’équipe actuelle » et en a dit autant aux hauts gradés mercredi soir.

Puis, environ une heure et demie plus tard, le Barça s’est séparé de son plus grand joueur officiel.