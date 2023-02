Barcelone bat Séville pour prendre huit points d’avance en Liga

Une performance fantastique en seconde période a vu Barcelone marquer trois buts en battant Séville au Camp Nou dimanche soir.

Le résultat voit l’équipe de Xavi profiter pleinement de la défaite surprise du Real Madrid à Majorque plus tôt dans la journée alors que les Catalans ont étendu leur avance à huit points au sommet du classement de la Liga.

Barcelone commence fort

Barcelone était la meilleure des deux équipes dès le coup d’envoi alors qu’ils épinglaient Séville avec leurs passes fluides et conservaient la possession à l’aise.

Les dirigeants de la Liga ont dû subir une défaite précoce lorsque Sergio Busquets a dû quitter le terrain en raison d’une blessure et a été remplacé par Franck Kessie.

Ronald Araujo aurait dû faire 1-0 pour les hôtes à la 17e minute, mais le défenseur uruguayen n’a pas réussi à garder sa tête libre cadrée pour laisser l’équipe adverse s’en tirer.

Neuf minutes plus tard, l’effort de Robert Lewandowski depuis le bord de la surface a été superbement arrêté par le gardien de Séville Bono pour garder le match vierge.

Barcelone avait la majorité du ballon mais n’a pas réussi à créer d’occasions nettes à partir de là, les deux équipes se dirigeant sans but dans le tunnel à la fin de la première mi-temps.

Le match a suivi le même schéma après la reprise, Barcelone avec le ballon tandis que Séville se contentait de défendre en profondeur, d’absorber la pression et de frapper en contre.

Les vannes enfin ouvertes

Jodi Alba a finalement ouvert le score dans la soirée à la 58e minute après un magnifique jeu de Raphina et Kessie sur le flanc gauche. L’arrière latéral a calmement placé son effort dans le second poteau pour donner à son équipe une avance méritée de 1-0.

Par la suite, les vannes se sont ouvertes et tout était à sens unique. Gavi a doublé l’avance 12 minutes après que Raphinha ait trouvé l’adolescent avec une réduction après une défense chaotique du côté voyageur.

Alba s’est ensuite tourné vers Raphinha à la 79e minute alors que le Brésilien remportait les trois points pour son équipe après un centre bas dans la surface depuis l’aile gauche.

Les Blaugrana sont passés à 53 points en 20 matchs et n’ont pas encore concédé de but en championnat à domicile en jeu ouvert cette saison après avoir gardé 15 draps propres et encaissé 7 buts au total.

