Barcelone bat les NY Red Bulls 2-0 pour couronner une tournée américaine invaincue

Harrison (États-Unis) (AFP) – Ousmane Dembele et Memphis Depay ont porté Barcelone à une victoire 2-0 contre les Red Bulls de New York samedi alors que les géants espagnols terminaient leur tournée amicale de quatre matches aux États-Unis sans défaite.

L’ailier français Dembele a renvoyé Barcelone après 40 minutes devant une foule à guichets fermés de 25 252 personnes au Red Bull Arena.

Depay a porté le score à 2-0 à la 87e minute – cinq minutes après que les Red Bulls aient été réduits à 10 hommes lorsque Daniel Edelman a été expulsé pour un tacle glissé sauvage sur Pablo Torre.

Alors que l’attaquant nouvellement signé Robert Lewandowski reste à la recherche de son premier but pour Barcelone, le club retourne en Espagne après avoir accumulé trois victoires et un match nul en quatre matches amicaux, la victoire de samedi après une victoire 6-0 sur l’Inter Miami, un 1-0 triomphe sur les rivaux de la Liga, le Real Madrid et un match nul 2-2 avec la Juventus.

L’ailier français Dembele a ouvert le score avec son troisième but en deux matches. D’une passe de Raphinha, il a déclenché une explosion du pied droit dans le coin inférieur droit du filet de Carlos Coronel.

Depay a frappé à la 87e, capitalisant sur une confusion défensive des Red Bulls pour insérer le ballon dans un filet vide.

Lewandowski, signé du Bayern Munich pour environ 50 millions d’euros, a été officiellement présenté comme joueur du Barca au début de la tournée à Fort Lauderdale, en Floride.

L’attaquant polonais poussait clairement pour ouvrir son compte à Barcelone en première mi-temps, mais n’a pas réussi à se connecter après une série de tentatives.

Cela comprenait une tête au-dessus de la barre à la 17e minute et une tentative à la 20e minute au cours de laquelle il a échappé à un trio de défenseurs pour déclencher un tir qui était également au-dessus de la barre.

À la 25e minute, Dembele s’est libéré du côté droit pour mettre en place Lewandowski, mais Coronel a facilement récupéré son tir. Coronel a dû travailler plus fort à la 30e pour détourner une autre tentative de Lewandowski.

Une équipe animée des Red Bulls a eu quelques occasions, notamment deux têtes de Sean Nealis qui sont toutes deux passées à côté.

Mais les hôtes, au milieu d’une poussée des séries éliminatoires de la Coupe MLS, ont changé l’intégralité de leur 11 pour la seconde mi-temps.

Une poignée de changements à la mi-temps pour Barcelone n’incluaient pas Lewandowski, mais il n’a plus eu de chance en seconde période car le gardien remplaçant Ryan Meara l’a refusé deux fois avant son départ à la 73e minute.

Barcelone conclura sa pré-saison avec un match contre les Pumas UNAM du Mexique au Camp Nou dimanche prochain.