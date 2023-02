Barcelone bat le Betis et suit le rythme du record de points en Liga

Les buts de Raphinha et Robert Lewandowski en deuxième mi-temps ont scellé une victoire 2-1 à l’extérieur contre le Real Betis mercredi alors que Barcelone a pris huit points d’avance sur le Real Madrid en tête du classement de la Liga.

Raphinha a ouvert le score à bout portant à la 65e minute et Lewandowski a ajouté son 23e de la saison toutes compétitions confondues à 10 minutes de la fin pour sceller les trois points. Le but contre son camp tardif du défenseur de Barcelone Jules Kounde a donné de l’espoir au Betis, mais l’équipe locale n’a pas pu trouver d’égalisation malgré la pression exercée dans les phases finales du match.

La séquence de victoires consécutives du Barça en Liga s’élève désormais à quatre matchs et ils construisent une bonne avance sur le Real Madrid, deuxième, qui accueille Valence jeudi avec la possibilité de réduire l’écart.

Réaction rapide

1. Pas de clean sheet mais Barcelone continue de se rapprocher du record de points

Le Barça avait remporté ses trois derniers matches de championnat 1-0 avant le match de mercredi à l’Estadio Benito Villamarin, et ce score semblait à nouveau probable lorsque Raphinha leur a donné une avance en seconde période après une réflexion rapide de Frenkie de Jong pour prendre un coup franc intelligent et bon travail d’Alejandro Balde.

Lewandowski a ensuite doublé l’avance du Barça à la 80e minute. L’attaquant polonais n’avait pas regardé toute la nuit jusqu’à ce point – et l’a fait depuis la Coupe du monde – mais il a réagi rapidement à un ballon perdu dans la surface pour trouver le fond du filet à la 80e minute. Seuls Erling Haaland et Kylian Mbappe, avec respectivement 31 et 25 buts, ont marqué plus que lui dans toutes les compétitions des équipes des cinq meilleures ligues européennes.

Robert Lewandowski a marqué son 23e but pour Barcelone cette saison, un parcours qui le place dans le top trois des meilleures ligues européennes. Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Le but contre son camp de Kounde – seulement le septième que le Barça a concédé en 19 matches de championnat cette saison – a donné un espoir tardif au Betis, mais le Blaugrana ont une fois de plus montré leur résilience retrouvée pour tenir tête à l’équipe de l’entraîneur Manuel Pellegrini et s’assurer trois autres points importants.

A mi-parcours de la saison, Barcelone est sur la bonne voie pour 100 points. Seules deux autres équipes ont réussi cela en Liga : le Real Madrid en 2011-12 et Barcelone en 2012-13.

2. Un but pour la confiance de Raphinha

Alors qu’Ousmane Dembele était sur le point de rester sur la touche avec une blessure à la cuisse, Raphinha s’est vu offrir une autre chance à droite de l’attaque du Barça. Pendant une grande partie du match, le Brésilien ressemblait à un joueur à court de confiance, et sa préférence pour entrer sur son pied gauche posait rarement trop de problèmes.

Mais il y a aussi eu des moments lumineux.

Sa passe en première mi-temps à Pedri, alimentée à travers les lignes, aurait dû mener à un but puis, après la pause, il a ouvert le score. Ce n’était pas un objectif pour les âges, mais cela pourrait lui donner le coup de pouce dont il a besoin avant un emploi du temps chargé en février.

Avec l’absence de Dembele, le Barça a eu besoin de l’ancien attaquant de Leeds United pour intervenir. Son but mercredi était son cinquième de la saison depuis qu’il a rejoint le Barça pour 55 millions d’euros. Curieusement, tous ses buts sont venus du Camp Nou.

3. Le Betis rate l’occasion de combler l’écart dans la course à la Ligue des champions

Le Betis aurait pu passer au niveau de l’Atletico Madrid en quatrième sur le tableau de la Liga avec une victoire, mais cette performance suggère qu’ils échoueront dans leur quête pour se qualifier pour la Ligue des champions. La Real Sociedad et l’Atletico seront probablement hors de leur portée.

L’attaquant Borja Iglesias s’est plaint après le match que l’arbitre avait favorisé le Barça, mais le Betis n’a pas fait assez pour prendre un point. C’est leur gardien de but Rui Silva qui avait été le plus occupé, réalisant un excellent arrêt de Pedri à chaque mi-temps, et le Barça qui avait la majorité de la possession.

Comme c’est toujours le cas avec le Betis, ils ont eu leurs moments. Sergio Canales et Nabil Fekir peuvent créer quelque chose à partir de rien et ils gagneront plus qu’ils ne perdront. Mais gagneront-ils suffisamment pour défier les quatre premiers ?

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur: Pedri, Barcelone

Le milieu de terrain a produit certains des moments les plus remarquables du match – courir avec le ballon, passer – bien que sa finition l’ait laissé tomber.

Meilleur: Frenkie de Jong, Barcelone

A couvert chaque brin d’herbe sur le terrain et a agi rapidement pour créer l’occasion du premier but.

Meilleur : Rui Silva, Real Betis

Bien qu’il en ait finalement concédé deux, ce pour quoi il était sans faute, le gardien de but avait gardé le Betis dans le match jusqu’à ce moment-là.

Robert Lewandowski marque pour Barcelone à la 80e minute contre le Real Betis mercredi pour une victoire 2-1 du Barça. Fran Santiago/Getty Images

Pire : Germán Pezzella, Real Betis

Éteint au corner qui a permis à Lewandowski de marquer le but vital.

Pire : Borja Iglesias, Real Betis

L’attaquant espagnol réalise une excellente saison mais il n’a pas pu poser trop de problèmes à Ronald Araujo et Andreas Christensen.

Pire : Jules Kounde, Barcelone

A bien joué, mais son erreur dans le but contre son camp aurait pu coûter deux points au Barça.

Faits saillants et moments marquants

Ce fut une belle finition de Raphinha en seconde période pour mettre Barcelone en tête 1-0.

Raphinha l’exploite de près ! pic.twitter.com/AomIODRcJ2 — ESPN FC (@ESPNFC) 1 février 2023

Robert Lewandowski a ensuite doublé l’avance de Barcelone à la 80e minute.

Il a contrôlé le ballon dès sa première touche, puis a bien fait de pivoter et de frapper.

Lewandowski double l’avance de Barcelone 📈 pic.twitter.com/2xOFbPjXB5 — ESPN FC (@ESPNFC) 1 février 2023

Le défenseur barcelonais Jules Koundé a ensuite offert un but au Betis dans les dernières affres du match.

Mais cela n’a pas changé la direction du résultat, et Barcelone a semblé en contrôle pendant la majeure partie de la nuit.

jouer 1:06 Jules Kounde offre le Real Betis avec un but contre son camp Jules Kounde tente une passe de poitrine vers le gardien de but, mais elle se retrouve au fond des filets barcelonais.

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

L’entraîneur barcelonais Xavi Hernandez : “Je pense que nous avons très bien joué. Je dirais que nous avons été excellents dans de nombreuses phases du jeu. Nous aurions pu condamner le match avec la tête d’Ansu pour le porter à 3-0. Mais c’était une belle performance. Je suis vraiment content de la prestation autant que du résultat. On a pris le ballon à une équipe qui en a beaucoup. Nous nous sommes beaucoup améliorés depuis [Saturday’s win] à Gérone.”

L’attaquant barcelonais Raphinha : “Les sensations sont bonnes. Nous travaillons très dur et les résultats et les points en découlent. Nous savions que ce serait un match difficile. Les Betis sont vraiment bons. Nous savions que nous devions prendre des risques pour ne pas souffrir tard.”

L’entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini : “C’était un match égal décidé par deux balles arrêtées. Le premier, nous aurions dû avoir un coup franc et ils ont ensuite tiré leur coup franc 20 mètres plus loin. Nous avons aussi eu quelques occasions. C’était un match égal avec le Barça. Cela aurait pu aller dans les deux sens.”

L’attaquant du Real Betis Borja Iglesias : “Les matchs contre le Barça sont toujours comme ça. C’est dur de leur prendre le ballon. Ils peuvent vous repousser dans votre propre moitié. Jusqu’à leur but, nous étions bons. A partir de là, c’était un autre match. Mais je rentre chez moi un peu en colère. Je ne veux pas participer s’ils le méritaient.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Barcelone a maintenant remporté six matchs consécutifs dans toutes les compétitions pour la première fois depuis janvier-février 2021.

Raphinha a marqué son cinquième but cette saison pour Barcelone dans toutes les compétitions. Tous les cinq ont été absents du Camp Nou.

Robert Lewandowski a 23 buts cette saison dans toutes les compétitions, ce qui est le troisième plus grand nombre de joueurs des cinq meilleures ligues européennes (Erling Haaland 31, Kylian Mbappe 25).

Les quatre matchs consécutifs de Barcelone en gardant une feuille blanche sont cassés. C’est leur premier but accordé depuis la Super Coupe contre le Real Madrid le 15 janvier.

Suivant

Real Bétis : Los Verdiblancos retour à l’action de LaLiga ce week-end, accueillant le Celta Vigo le samedi 4 février (en direct sur ESPN + à 15 h HE).

Barcelone: Le Barça revient également en Liga ce week-end, accueillant Séville le dimanche 5 février (en direct sur ESPN + à 15 h HE).