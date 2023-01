Barcelone bat l’Atletico Madrid 1-0 dans un affrontement tendu alors qu’Ousmane Dembele frappe

La frappe d’Ousmane Dembele a permis à Barcelone de prendre trois points d’avance en tête de la Liga avec une victoire tendue 1-0 contre l’Atletico Madrid dimanche. Capitalisant sur la défaite des champions du Real Madrid face à Villarreal, Barcelone a décidé de remporter une victoire décisive au Metropolitano.

Privé du meilleur buteur suspendu Robert Lewandowski, Xavi a choisi Ansu Fati à sa place, mais c’est Dembele qui a fait la différence, terminant un mouvement habile à la 22e minute.

L’Atletico a fait monter la pression, le superbe Ronald Araujo dégageant la ligne d’Antoine Griezmann à la mort, mais l’équipe de Diego Simeone n’a pas pu trouver d’égaliseur.

Les deux équipes ont terminé avec 10 hommes après que Ferran Torres et Stefan Savic aient été expulsés pour s’être bagarrés au sol alors que les esprits se dégradaient.

La défaite signifie que l’Atletico languit en cinquième position, à 14 points du leader de Barcelone.

“Nous sommes très heureux, nous savions que c’était un endroit difficile où aller, que le Real Madrid avait glissé et c’était une chance que nous devions saisir”, a déclaré le milieu de terrain du Barca Sergio Busquets à DAZN.

“Bien qu’ils soient sortis forts en deuxième mi-temps, nous avons su contrôler le match. Au final on a souffert, mais ce sont trois très bons points.”

Barcelone n’a concédé que six buts lors de ses 16 premiers matches de Liga, mais Griezmann a failli à deux reprises trouver l’égaliseur dont l’Atletico avait tant rêvé.

Les Catalans n’ont réussi que deux tirs cadrés et le gardien de l’Atletico Jan Oblak a déclaré que son équipe méritait mieux.

“Nous avons fait un bon match, à part les 25 premières minutes”, a déclaré Oblak à DAZN.

« On a bien pressé, on a eu des occasions, mais on a manqué un peu de chance pour marquer. Je pense que nous avons fait un bon match en général et nous aurions pu marquer, mais le ballon n’est pas entré.

“Nous avons mal commencé, les 25 premières minutes, nous avions peu confiance, et plus tard nous nous sommes réveillés, mais à 1-0, c’est déjà plus difficile.”

Dembélé décisif

Le jeune Fati a eu un premier effort brillamment bloqué par le tentaculaire Jose Gimenez, alors que Barcelone dominait les échanges d’ouverture.

L’entraîneur a choisi de jouer avec quatre milieux de terrain au lieu de ses trois habituels, à commencer par Sergio Busquets et Frenkie de Jong ainsi que les jeunes Pedri et Gavi.

Xavi a déclaré samedi que l’Atletico avait à peine des lacunes dans sa défense, mais Pedri en a découvert une pour créer le premier but.

Le milieu de terrain a fait irruption à la 22e minute pour capitaliser sur l’espace devant la surface, avant de nourrir Gavi, qui a entraîné Dembele pour rentrer cliniquement à la maison.

Pedri aurait pu doubler l’avance quelques instants plus tard lorsque l’Atletico lui a bêtement offert le ballon avec un mauvais pass-back, mais il a trop retardé son arrivée et Nahuel Molina l’a refusé.

Marcos Llorente a eu la première occasion décente de l’Atletico après une demi-heure lorsque Griezmann a délicatement récupéré un ballon au-dessus de la défense pour le placer, mais Araujo a détourné son effort dans le filet latéral.

Gimenez s’est dirigé de peu à côté avec Marc-André ter Stegen enraciné sur place alors que les hôtes commençaient à reprendre le contrôle.

Le gardien allemand a réalisé un superbe arrêt à fond pour contrer le Griezmann aux cheveux roses, qui devenait de plus en plus influent face à son ancienne équipe.

Griezmann a lancé une frappe au-dessus de la barre transversale alors que l’Atletico entamait la seconde mi-temps de manière déterminée, poussant le Barça de plus en plus profondément.

Seul son compatriote Dembele a offert aux leaders un exutoire à la pause et il a fait dévier un drive dans le filet latéral.

Xavi a fait venir Franck Kessie pour De Jong et cela a aidé à stabiliser le navire, Barcelone gérant quelques périodes de possession qui ont frustré les supporters locaux et ont apaisé le match.

Les cartons rouges pour Torres et Savic ont relancé le match dans les arrêts de jeu et Griezmann aurait peut-être arraché un point à son équipe sans le dégagement crucial d’Araujo sur la ligne.

La victoire donne à Xavi un peu de répit après les critiques et remplit les voiles de Barcelone de vent avant la Super Coupe d’Espagne imminente en Arabie Saoudite.

