Barcelone bat la Real Sociedad alors que Robert Lewandowski et Ansu Fati impressionnent: réaction rapide, notes

Robert Lewandowski a marqué deux fois et obtenu une passe décisive lors de son 34e anniversaire alors que Barcelone a remporté une victoire 4-1 à la Real Sociedad dimanche.

C’était la première victoire de Barcelone de la nouvelle saison de LaLiga, Ansu Fati sortant du banc en seconde période pour prendre en charge le match avec deux passes décisives et un but.

L’attaquant polonais Lewandowski a ouvert le score dès la première minute du match, son premier but en Liga depuis son départ du Bayern Munich. Alexander Isak a égalisé cinq minutes plus tard après avoir capté une passe de David Silva.

Le Barça a eu du mal à sortir de l’impasse jusqu’à ce que l’entraîneur Xavi Hernandez envoie Raphinha et Ansu à la 64e minute. Ousmane Dembele a marqué à la 66e minute et Lewandowski a ajouté son deuxième deux minutes plus tard. Ce fut ensuite au tour d’Ansu à la 79e minute de marquer un but et de clore le match.

Voici les principaux points de discussion, les notes des joueurs et plus encore de la victoire catégorique de Barcelone.

Rapport: Barcelone bat la Real Sociedad | Tableau de laLiga | Rencontres à venir

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Lewandowski célèbre le 34e avec style

Robert Lewandowski, une signature estivale de 45 millions d’euros du Bayern Munich, a ouvert le score après seulement 49 secondes, rentrant chez lui après le bon travail de Pedri et Alejandro Balde pour inscrire son premier but pour son nouveau club.

La Réal égalisé peu de temps après grâce à un effort dévié d’Alexander Isak après que Frenkie de Jong, remplaçant Sergio Busquets suspendu, ait perdu le ballon au milieu de terrain.

Les deux équipes ont ensuite échangé des coups dans un match égal avant que les remplaçants de Xavi Hernandez ne fassent basculer le match en faveur du Barça.

Ousmane Dembele a poursuivi sa belle forme de pré-saison pour restaurer l’avance du Barça, pénétrant dans le coin inférieur après une sublime talonnade du remplaçant Ansu Fati.

Le but de Dembele a donné le coup d’envoi de 25 dernières minutes sensationnelles du Barça, Lewandowski ajoutant ses deuxièmes minutes plus tard et l’attaquant polonais a ensuite produit une passe brillamment improvisée pour préparer Ansu pour le quatrième.

– Guide ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Célébrant son 34e anniversaire, Robert Lewandowski a marqué moins d’une minute après le match de Barcelone. AP Photo/Alvaro Barrientos

2. Ansu vole la vedette dans le XI expérimental de Xavi

Après un match nul et vierge à domicile contre Rayo Vallecano lors du premier match de la saison, Xavi a décidé d’expérimenter à Anoeta.

2 Connexe

Le jeune Balde a remplacé Jordi Alba pour jouer en tant qu’arrière gauche, avec Ousmane Dembele de l’autre côté, tandis que Ferran Torres a fait son premier départ de la saison dans un milieu de terrain maladroit avec Pedri, Gavi et De Jong.

C’était un aperçu de l’évolution des temps à Barcelone et c’était le premier match de championnat depuis décembre 2020 dans lequel aucun des capitaines du club – Busquets, Alba, Gerard Pique et Sergi Roberto – n’avait commencé. Cela n’a pas tout à fait fonctionné, alors après une heure, Xavi a montré la nouvelle profondeur retrouvée du Barca après un investissement important cet été.

Raphinha, une signature de 55 millions d’euros de Leeds United, a été présentée, mais c’est un diplômé de l’académie d’Ansu qui a volé la vedette. Le joueur de 19 ans a eu un impact immédiat, marquant des buts pour Dembele et Lewandowski avant de marquer son premier de la nouvelle saison à la 79e minute.

Malgré tout l’argent que le Barça a dépensé, leurs joueurs les plus importants, avec une mention honorable pour Lewandowski et Dembele, ne sont peut-être que deux qu’ils avaient déjà : Ansu et Pedri.

Ansu Fati a fait une brillante démonstration sur le banc. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

3. ‘La Real’ plie après un bon départ

Imanol Alguacil se demandera comment son équipe a perdu 4-1.

Pendant une heure, ils ont plus que égalé Barcelone, se remettant rapidement d’avoir concédé dès la première minute pour non seulement égaliser, mais aussi avoir les meilleures chances de mener à la mi-temps.

Seul un arrêt exceptionnel de Marc-André ter Stegen a démenti David Silva. Le gardien allemand a effectué deux autres beaux arrêts, tous deux de Mikel Merino, et l’équipe locale a vu un but exclu pour hors-jeu.

La Réal prendra les points positifs, cependant. En Silva, Merino, Takefusha Kubo, Martin Zubimendi et Brais Mendez, ils ont un milieu de terrain vraiment productif qui nourrit l’impressionnant Isak, qui a marqué pour la première fois depuis avril ici.

Notes des joueurs

Barcelone: Ter Stegen 8; Araujo 6, Christensen 7, Eric Garcia 6, Balde 7 ; De Jong 5, Pedri 7, Gavi 6 ; Dembele 7, Lewandowski 8, Torres 6

Sous-titres : Ansu 8, Raphinha 6, Alba 6

Real Sociedad : Remiro 6; Eustondo 6, Zubeldia 6, Le Normand 6, Munoz 6 ; Zubimendi 6, Brais Mendez 6, Merino 7, Silva 7, Kubo 6 ; Isaac 7

Sous-titres : Cho 6, Turrientes 6, Navarre 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Ansu Fati

Les buts de Lewandowski et les arrêts de Ter Stegen ont permis au Barça de récolter trois points pour la première fois cette saison, mais sans l’impact explosif d’Ansu sur le banc, les Catalans n’auraient peut-être pas trouvé de chemin en seconde période.

Le pire : Frenkie de Jong

Le milieu de terrain néerlandais a eu une soirée à oublier, perdant le ballon dans la préparation pour La Réalet peine à remplacer Busquets. Sa performance en première mi-temps était cependant le symptôme d’un Barça décousu, et il s’est amélioré au fur et à mesure que le jeu se développait.

Faits saillants et moments marquants

C’est une façon de célébrer un 34e anniversaire. ¡Feliz cumpleãnos à Lewandowski !

jouer 0:25 Le but de Robert Lewandowski place Barcelone sur le tableau en début de match.

Et le garçon d’anniversaire peut également penser à offrir un cadeau à Ansu.

jouer 0:33 Ansu Fati augmente l’avance de Barcelone avec un but à la 79e minute.

C’est toute la comparaison là…

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“C’était un match difficile, ça l’est toujours quand tu viens ici. On joue avec plus de patience, comme en deuxième mi-temps, on est beaucoup mieux. On a manqué de ça en première mi-temps. On a parlé à la pause d’attaquer l’espace mieux, c’est ce que nous devions faire. Nous méritions de gagner.” – L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez

“Nous jouions essentiellement avec cinq ou six attaquants. Tout est une question de risques et de combien vous devez en prendre.” – Xavi sur ses décisions de composition

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Le but de Lewandowski à 46 secondes est le plus rapide de Barcelone toutes compétitions confondues depuis qu’Andres Iniesta a marqué après 43 secondes contre Recreativo en Liga le 11 avril 2009.

Lewandowski n’a pas enregistré son premier match multi-buts en carrière avec le Bayern Munich avant son 11e match disputé en 2014-15.

Ansu Fati est le 11e adolescent différent avec un match à plusieurs passes décisives en Liga depuis 2010-11. Il est le quatrième à le faire en tant que remplaçant.

Suivant

Barcelone: Après avoir organisé un match amical curieusement chronométré contre le visage familier Pep Guardiola et Manchester City mercredi, ils accueillent le Real Valladolid le 28 août.

Real Sociedad : Ils se rendent à Elche le 27 août.