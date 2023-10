Barcelone aura « difficile » de recruter de nouveaux joueurs en janvier – directeur sportif Deco

Le directeur sportif de Barcelone, Deco, a admis qu’il serait « difficile » pour le club catalan de recruter de nouveaux joueurs en janvier.

Le Barça a vu ses dépenses sévèrement limitées cet été en raison de ses difficultés financières persistantes, avec l’arrivée de Ilkay Gundogan et Iñigo Martinez en transferts gratuits et Oriol Romeu pour 3,4 millions d’euros à prix réduit.

La paire portugaise Joao Felix et Joao Cancelo a également été prêtée, mais il n’y a pas eu de grosse dépense malgré quelques ventes importantes et avec le budget de dépenses imposé par la Liga de 270 millions d’euros pour la saison déjà dépassé, Barcelone devra rassembler plus d’argent avant de pouvoir Je peux penser à recruter de nouveaux joueurs.

Ayant déjà légèrement dépassé son budget (285 millions d’euros), le Barça ne pourra dépenser que 50 % de l’argent généré ou économisé.

« Il sera difficile de recruter qui que ce soit en janvier », a déclaré Deco. Monde Deportivo dans une interview.

« Nous sommes toujours prêts au cas où une opportunité se présenterait, mais je ne pense pas que ce sera possible. »

Un accord pour recruter l’attaquant brésilien Vitor Roque de l’Atletico Paranaense a déjà été conclu, mais même cela pourrait désormais être repoussé à l’été.

« Cela ne dépend pas uniquement des efforts du club », a déclaré Deco. « Il y a une partie qui le fait, mais il y a aussi une partie qui ne le fait pas.

« Vitor est un joueur que nous avons recruté pour le présent et l’avenir. Nous croyons vraiment en lui, mais nous devrons voir ce que nous pouvons faire.

« Nous devons attendre et voir comment nous pouvons gérer les choses. Si ce n’est pas maintenant, ce sera en juillet. »

Barcelone aurait il doit encore 200 millions d’euros d’indemnités de transfertqui comprend de l’argent pour les joueurs qui ont quitté le club il y a longtemps, comme Miralem Pjanic, Junior Firpo et Emerson Royal.

Sergi Roberto est en fin de contrat à la fin de la saison et l’arrière droit pourrait rejoignez les anciens coéquipiers de Barcelone Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets en MLS.

Pendant ce temps, la sensation du Barça, Lamine Yamal, âgé de 16 ans, a été comparé à Lionel Messi, une comparaison qui n’a pas été bien accueillie au club catalan.