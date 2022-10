Barcelone au bord du gouffre après le match nul de l’Inter ; Naples, le Club de Bruges, le Bayern Munich jusqu’aux 16 derniers ; Rangers de la déroute de Liverpool

Barcelone s’est rapprochée d’une deuxième sortie consécutive de la phase de groupes de la Ligue des champions malgré le doublé de Robert Lewandowski lors d’un match nul 3-3 passionnant avec l’Inter Milan mercredi, tandis que Mohamed Salah a réussi le triplé le plus rapide de l’histoire de la compétition alors que Liverpool martelait les Rangers.

Le Bayern Munich, Naples et le Club Bruges – pour la première fois depuis la première phase de groupes en 1991-92 – ont tous réservé des places dans les 16 derniers.

Le Barca de Xavi Hernandez avait besoin d’une victoire au Camp Nou pour garder son destin entre ses mains et le but d’Ousmane Dembele après un corner court intelligemment travaillé a donné aux hôtes une avance à la mi-temps.

Mais l’Inter a renversé le match au début de la seconde période, alors que Gerard Pique a laissé un centre dans la surface et que Nicolo Barella a volé sans marquer pour égaliser.

Lautaro Martinez a profité d’une défense plus faible pour mettre les Italiens en tête juste après l’heure de jeu, perçant une frappe basse qui est entrée sur les deux poteaux.

Lewandowski a égalisé à huit minutes de la fin alors que son effort dévié a mal tourné le gardien de but Andre Onana, mais le remplaçant de l’Inter Robin Gosens semblait avoir éliminé les quintuples champions avec son effort à la 89e minute.

La tête imposante de la star polonaise Lewandowski dans le temps additionnel a donné au Barça quatre minutes pour trouver un vainqueur, mais c’est Gosens qui a failli l’emporter pour l’Inter mais qui a été refusé par Marc-André ter Stegen.

Le Barca, leader de la Liga, traîne désormais l’Inter, deuxième, de trois points dans le groupe C, mais avec un meilleur bilan en tête-à-tête, l’équipe de Simone Inzaghi se qualifiera avec le Bayern s’il bat l’inutile Viktoria Plzen à domicile dans deux semaines.

“Nous avons eu une énorme opportunité et nous ne l’avons pas saisie”, a déclaré le défenseur barcelonais Eric Garcia. “Nous avons fait des erreurs qu’à ce niveau, vous ne pouvez pas faire.”

Le Bayern a atteint la phase à élimination directe pour une 15e saison consécutive avec une victoire 4-2 à Plzen.

Les champions d’Allemagne ont pris un avantage de 4-0 à la mi-temps grâce aux buts de Sadio Mane et Thomas Mueller et au doublé de Leon Goretzka.

Adam Vlkanova et Jan Kliment ont donné deux buts aux supporters locaux, mais les Tchèques se sont retirés de la compétition.

Salah entre dans l’histoire

Liverpool est arrivé à Ibrox sous pression après une défaite le week-end contre Arsenal qui a vu les hommes de Jurgen Klopp glisser à la 10e place du classement de la Premier League.

Les Rangers ont stupéfié leurs visiteurs à la 17e minute alors que Scott Arfield s’inscrivait, avant que Roberto Firmino n’égalise.

Les Écossais ont cependant cédé en seconde période, alors que le deuxième but de Firmino et le premier but de Darwin Nunez en Ligue des champions pour Liverpool ont mis le match au lit pour les finalistes perdants de la saison dernière.

< p>Salah est sorti du banc et n’a pas perdu de temps pour marquer un triplé de six minutes, battant le record de Bafetimbi Gomis de 2011.

Harvey Elliott a remporté une victoire 7-1 en fin de match alors que Liverpool se déplaçait à moins d’un point du tour suivant.

“De l’extérieur, tout le monde s’attendait à ce que nous gagnions, mais nous prenons un match à la fois”, a déclaré Virgil van Dijk à BT Sport. “Nous savons que nous traversons une période difficile.”

Auparavant, Napoli, leader du groupe A, avait progressé en prolongeant son début de saison invaincu avec une victoire 4-2 à domicile contre l’Ajax.

< p>Hirving Lozano et Giacomo Raspadori ont marqué dans les 16 premières minutes alors que les hôtes ont pris un bon départ contre des adversaires qu’ils ont battus 6-1 la semaine dernière.

Davy Klaassen et Steven Bergwijn ont tous deux marqué pour l’Ajax en deuxième période , mais d’autres buts à Naples de Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen ont fait quatre victoires sur quatre pour les meneurs de la Serie A.

L’Ajax devra battre Liverpool la prochaine fois à Amsterdam pour garder ses espoirs de passer en vie.

Qualifications surprises de Bruges

Le Club belge de Bruges a réservé un billet pour les huitièmes de finale avec un match nul et vierge à l’Atletico Madrid.

“J’ai déjà fait beaucoup de choses dans ma carrière, mais c’était un très grand moment”, a déclaré le gardien brugeois Simon Mignolet à RTL Belgium.

Brugge, qui a fait expulser Kamal Sowah avec Il reste 10 minutes à jouer et compte quatre points d’avance au sommet du groupe B contre Porto, qui s’est imposé 3-0 au Bayer Leverkusen.

Galeno a rapidement donné l’avantage aux visiteurs de Porto, avant que Kerem Demirbay ne rate un penalty et Patrik Schick a vu un égaliseur potentiel exclu par VAR pour le handball.

Porto a reçu un penalty controversé qui a été marqué par Mehdi Taremi à la 53e minute, et l’Iranien a conclu les points avec un autre coup de pied. p>

Tottenham s’est hissé au sommet d’un groupe D serré avec une victoire tendue 3-2 sur l’Eintracht Francfort à Londres.

Le penalty de Harry Kane et les deux buts de Son Heung-min ont suffi à envoyer L’Eintracht au pied du tableau.

Marseille a devancé le Sporting Lisbon à la deuxième place en tête-à-tête alors qu’Alexis Sanchez a marqué lors d’une victoire 2-0 qui a vu les Portugais terminer le match avec neuf hommes.< /p>

