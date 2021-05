Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré qu’un « cycle était terminé » au club et a averti que de grandes décisions seraient prises alors qu’un « processus de renouvellement » débutait dans les semaines à venir.

Laporta, qui a été élu pour un second mandat présidentiel en mars, a également critiqué la façon dont l’équipe de Ronald Koeman a rejeté le titre de champion ces dernières semaines comme « incompréhensible ».

Le Barça avait son destin entre ses mains il y a cinq matchs, mais n’a gagné qu’une seule fois depuis et terminera la saison en dehors des deux premiers pour la première fois depuis 2007-08.

« J’ai toujours dit que nous évaluerions l’équipe à la fin de la saison en termes de performances et de résultats », a déclaré Laporta aux journalistes mardi lors d’un événement organisé par Diario Sport.

« Nous avons remporté la Copa del Rey, dont nous sommes fiers, mais nous avons été éliminés de la Ligue des champions tôt et avons perdu la Liga de manière incompréhensible de mon point de vue.

«Un cycle est terminé et nous travaillons sur un processus de renouvellement. À partir de la semaine prochaine, vous verrez plusieurs décisions qui doivent être prises. Nous devons travailler dur pour construire une équipe compétitive pour remporter des titres de champion et des ligues des champions.

« Quand je parle d’un cycle qui touche à sa fin ou de travaux de rénovation, c’est parce que c’est ce que je crois devoir être fait. »

Les commentaires de Laporta jetteront un doute supplémentaire sur l’avenir de Koeman. Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt cette semaine que le club explorait déjà d’éventuels remplaçants pour le Néerlandais.

Koeman, 58 ans, a pris le relais l’été dernier dans des circonstances difficiles et a bien fait pour stabiliser le navire après la défaite 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions la saison dernière.

Cependant, après avoir remporté la Copa del Rey et remis le Barça dans la course au titre, l’équipe de Koeman a régressé ces dernières semaines, laissant l’Atletico et le Real Madrid se battre pour le titre ce week-end.

Le Barça se rendra à Eibar samedi pour son dernier match de la saison avec rien à jouer.

Les menaces de Laporta vont probablement s’étendre au-delà de l’entraîneur, cependant, des sources indiquant qu’ESPN Barca est impatient de passer à plusieurs joueurs sous-performants cet été.

Neto, Junior Firpo, Samuel Umtiti et Philippe Coutinho sont parmi les candidats évidents pour quitter le club, mais certains des joueurs les plus établis et les plus anciens pourraient également être dans la ligne de mire alors que le Barça cherche à réduire sa masse salariale.

Pour faire face aux changements nécessaires, ESPN a révélé mardi que le Barça pouvait compter sur une ligne de crédit allant jusqu’à 500 millions d’euros auprès d’une banque d’investissement américaine, Laporta faisant appel à 100 millions d’euros pour régler les paiements antidatés dus aux salaires.

Avec une dette brute de près de 1,2 milliard d’euros, pour renouveler l’équipe de jeu, les sources indiquent que le Barça devra également vendre plusieurs joueurs et réduire les salaires.

Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Aguero ont tous eu des entretiens avec le Barça pour rejoindre le Barça cet été lorsque leurs contrats respectifs expireront en juin, mais une source a déclaré que Laporta souhaiterait également collecter des fonds pour signer une déclaration.

En attendant, le Barça doit également trouver l’argent nécessaire pour renouveler le contrat de Lionel Messi. Son accord expire en juin et il n’a pas encore pris de décision sur son avenir, mais Laporta a déclaré qu’il était « convaincu » qu’il resterait au Camp Nou.