Barcelone après l’Allemagne, le défenseur de l’Atalanta Robin Gosens

Au milieu de toute l’action à l’Euro et à la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues avec les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : le Barça fait une offre pour la star allemande Gosens

L’Allemagne et l’arrière gauche de l’Atalanta Robin Gosens a été lié à un passage à Barcelone cet été, rapporte Sport1.

Gosens – qui a eu une performance d’Homme du match contre le Portugal lors de la phase de groupes de l’Euro 2020 samedi – a tellement impressionné que le club catalan a parlé au conseiller du joueur de 26 ans concernant un transfert en Liga.

2 Liés

L’accord du joueur avec Atalanta court jusqu’en 2023, que le club peut prolonger d’un an. Cependant, selon le rapport, Atalanta s’est abstenu de le faire car ils pensent pouvoir le transférer cet été pour plus de 35 millions d’euros.

Cependant, le Barça pourrait avoir une bataille sur les mains pour gagner sa signature, avec un certain nombre de clubs de Premier League et de Serie A qui envisageraient également le joueur pour un éventuel transfert.

Gosens, qui a eu un essai raté avec le Borussia Dortmund dans sa jeunesse, a mentionné son désir de jouer en Bundesliga dans le passé. Il est fan de Schalke 04, bien qu’un déménagement dans le club qu’il soutient soit très improbable après leur relégation en deuxième division.

Le défenseur, cependant, ne fait pas pression en raison de la garantie du football en Ligue des champions la saison prochaine avec l’Atalanta. Il y a aussi la question des problèmes salariaux de Barcelone, le président Joan Laporta affirmant que le club est dans une situation financière désastreuse.

– Euro 2020 : Parenthèse | En direct sur ESPN | montre VAR | Choisissez-les

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN+ : Bundesliga, La Liga, MLS, FA Cup et plus

BLOG EN DIRECT

08.51 BST : Capitaine belge et star du Real Madrid danger édénique a déclaré que ses nombreuses fractures de la cheville signifiaient que ce ne serait plus jamais comme il y a 10 ans, mais il était déterminé à prouver qu’il pouvait encore performer au plus haut niveau au Championnat d’Europe.

Hazard, qui a lutté pour Madrid depuis son arrivée pour 100 millions d’euros (jusqu’à 160 millions d’euros avec des ajouts) de Chelsea en 2019, débutera pour la première fois à l’Euro 2020 lors du dernier match du groupe B de son pays contre la Finlande à Saint-Pétersbourg le Lundi, a confirmé son entraîneur Roberto Martinez. Mais l’attaquant de 28 ans a déclaré qu’il n’était peut-être pas prêt à disputer les 90 minutes complètes.

« Je n’ai jamais douté de mes qualités, mais savoir si je serais à 100% en forme pour le Championnat d’Europe allait être une question. Je me suis cassé la cheville trois fois, ce ne sera plus jamais comme il y a 10 ans. Mais je le sais quand je suis en forme, que je peux faire mes preuves sur le terrain et c’est ce sur quoi je travaille actuellement.

« Je ne suis pas encore à 100%, mais je suis prêt à commencer. Mais c’était le plan, pour m’amener progressivement. C’est surtout important d’être complètement en forme dans la phase à élimination directe. Ensuite, je dois être en pleine forme. «

08h30 BST : Paulinho a quitté le Guangzhou FC, huit fois vainqueur de la Super League chinoise, après que le contrat de l’ancien milieu de terrain de Barcelone a été résilié d’un commun accord.

Guangzhou a déclaré dimanche que la relation de Paulinho avec le club avait pris fin deux ans plus tôt en raison de complications causées par la pandémie de COVID-19.

« En raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de voyage, Paulinho n’a pas pu rejoindre le club et remplir le contrat », a déclaré le club dans un communiqué. « Après une consultation amicale, le club et le joueur ont décidé de mettre fin au contrat. »

jouer 1:40 Gab Marcotti examine la situation de Raphael Varane au Real Madrid alors que des rapports lient le défenseur à Manchester United.

PAPER GOSSIP (par Luke Thrower)

– Suite aux rapports précédents indiquant que Manchester United est prêt à entamer des pourparlers avec Raphaël Varane, Marca affirme que le Paris Saint-Germain a également rejoint la course à la signature du défenseur du Real Madrid. Le contrat du joueur de 28 ans ne court que jusqu’en 2022, ce qui signifie que Madrid cherchera à le déplacer s’il refuse de signer un nouvel accord. Le Real serait disposé à écouter les offres de l’ordre de 50 millions d’euros afin de ne pas perdre l’international français sur un transfert gratuit l’année prochaine.

– José Mourinho pourrait être réuni avec Sergio Ramos cet été comme Calciomercato rapporte que le nouveau patron de l’AS Roma veut amener le défenseur dans la capitale italienne. Le joueur de 35 ans a passé 16 ans au Real Madrid, annonçant récemment son départ du club alors que son contrat expire cet été. Les chemins de Mourinho et Ramos se sont croisés à Madrid de 2010 à 2013, où ils ont remporté la Liga, la Copa del Rey et la Supercoupe d’Espagne. Pour la Roma, il y a à la fois des obstacles et des opportunités à conclure un accord avec Ramos, ne répondant généralement pas aux ambitions du défenseur en Europe.

– Arsenal est en tête dans la course au milieu de terrain du Real Betis Guido Rodriguez, selon Marca. Le joueur de 27 ans a impressionné en Liga, ratant seulement trois matchs, et continue de briller en Copa America avec l’Argentine. Rodriguez a marqué le seul but de la victoire 1-0 contre l’Uruguay avec une passe décisive de Lionel Messi. Le Betis aurait une clause libératoire dans le contrat du joueur qui dépasse 80 millions d’euros et avec trois ans de plus sur son contrat, il est peu probable que le club le laisse partir pour moins que cela.

– Dans plus d’informations sur les transferts liés à Arsenal, le club s’intéresse à Everton Jonjoe Kenny et celle de Lille Zeki Celik comme remplaçants potentiels des sortants Hector Bellerin. Selon le Courrier quotidien, les Gunners travaillent dur pour obtenir un autre arrière droit si Bellerin part, malgré la couverture Chambres de Calum et Cédric Soares. Kenny et Celik, tous deux âgés de 24 ans, sont tous deux considérés comme des signatures potentielles avec un déménagement pour Brighton & Hove Albion Tariq Lamptey et Norwich City Max Aaron peu probable en raison de la valorisation respective des joueurs par le club.

– Après quelques matchs impressionnants à l’Euro 2020 pour l’Italie, Manuel Locatelli est à l’ordre du jour de quelques clubs. avec la Juventus très désireuse de faire un pas. Selon Gazzetta dello Sport, le joueur de 23 ans est recherché par Massimiliano Allegri avec une offre de 30 millions d’euros plus deux joueurs faisant le passage à Sassuolo sur la table. Il y a quatre noms indiqués dans un mouvement possible dans l’autre sens, qui sont tous des produits de l’académie. Ceux mentionnés sont défenseur Radu Dragusin, milieu de terrain Hamza Rafia, le buteur Marco Da Graça, et en avant Félix Correia.