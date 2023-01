Barcelone approche le transfert de 4,3 millions de dollars pour la star de LA Galaxy Julián Araujo

Le FC Barcelone est sur le point de signer l’arrière droit star de LA Galaxy Julián Araujo pour des frais de transfert de 4,3 millions de dollars, selon plusieurs rapports. Cette décision marquerait le seul ajout de Barcelone dans la fenêtre de transfert de janvier et la deuxième transaction entre Barcelone et le Galaxy l’année dernière.

Barcelone est lié à Araujo depuis le mercato d’été 2022, mais le club a choisi d’aller dans une direction différente avec Héctor Bellerín, qui a passé une grande partie de sa carrière de jeune avec La Blaugrana et était un transfert gratuit. Avec Bellerín maintenant en route pour le Sporting CP, Barcelone est retourné à Araujo pour une assurance bien nécessaire à l’arrière droit.

Originaire du sud de la Californie, Araujo a été élevé dans l’académie des jeunes de Galaxy. En 2019, quand Araujo avait 17 ans, le Galaxy échangé 50 000 $ en argent d’allocation ciblée aux Colorado Rapids afin de réclamer Araujo hors des dérogations. Depuis lors, Araujo est devenu l’un des principaux arrières latéraux de la MLS, participant à chacun des deux derniers matchs des étoiles de la MLS et commençant 89 matchs pour le Galaxy.

Araujo, 21 ans, devra faire face à une rude concurrence pour le temps de jeu à Barcelone avec Sergi Roberto et Jules Koundé déjà bien établis au club, et l’étoile montante Alejandro Balde capable de jouer des deux côtés. Mais avec l’équipe B de Barcelone, où il sera inscrit en raison des règles du fair-play financier de la Liga, Araujo devrait avoir de nombreuses occasions de voir le terrain, et en cas de blessure, il sera probablement l’un des premiers noms appelés en haut.

Araujo représente le Mexique au niveau national. Il a une sélection senior avec l’équipe nationale masculine des États-Unis et a joué pour les États-Unis au niveau des jeunes, mais il a soumis son passage unique à la FIFA pour rejoindre le Mexique en 2021. Araujo a trois sélections avec l’équipe nationale masculine mexicaine.

