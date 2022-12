Barcelone appâte le Real Madrid lors de l’ouverture du premier magasin dans la capitale espagnole: “Raul est un culer”

Barcelone n’a pas pu résister à une fouille effrontée chez ses rivaux féroces, le Real Madrid, avant l’ouverture de son tout premier magasin de club dans la capitale espagnole.

Le Barça a officiellement inauguré le nouveau magasin samedi dans le centre de Madrid, à moins de 50 mètres d’un magasin du Real dans la même rue.

Avant l’ouverture, le club catalan a sorti un immense panneau d’affichage avec le slogan provocateur : “Raul est un culer (fan du Barça)”.

“Raul est un supporter du Barça qui vit à Madrid et qui a inspiré cette campagne qui sera reproduite dans d’autres rues de la ville”, ont déclaré les Blaugrana sur leur site Internet.

De toute évidence, ce fan particulier a été utilisé car il partage un nom avec l’un des joueurs les plus aimés et les plus emblématiques du Real Madrid, l’ancien attaquant Raul Gonzalez Blanco.

“Le magasin est situé en plein centre de l’historique Palacio de Gavira et dispose d’un total de 190 m2 répartis sur deux étages, offrant un espace pour des expériences 100% Barça”, a déclaré Barcelone.

“Il s’agit d’un point de vente innovant dans la lignée des magasins sœurs qui observent le même schéma de design, un concept très caractéristique que le club a capturé à chacune de ses dernières ouvertures.”

Il s’agit du premier magasin du Barça en dehors de la Catalogne, sept ans après l’ouverture par le Real Madrid d’un magasin officiel dans la rue la plus emblématique de Barcelone : La Rambla.