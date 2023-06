Barcelone annonce la signature d’Ilkay Gundogan de Manchester City pour un contrat de deux ans

Le FC Barcelone a officiellement annoncé la signature d’Ilkay Gundogan de Manchester City pour un contrat de deux ans le 26 juin, lundi. Gundogan rejoint les Catalans sur un transfert gratuit de Man City, signant un accord jusqu’en 2025, avec une option de prolongation pour une saison supplémentaire. Selon un communiqué publié sur le site Internet du Barça, la clause de libération de Gundogan a été fixée à 400 millions d’euros.

Le milieu de terrain allemand a récemment remporté un triplé avec City la saison dernière, menant l’équipe de Pep Guardiola à des victoires historiques en UEFA Champions League, en FA Cup et en Premier League.

Gundogan est devenu agent libre après l’expiration de son contrat avec City et il a choisi de déménager à Barcelone, après un passage incroyablement réussi à Manchester.

Le joueur de 32 ans a été la première signature de Manchester City sous l’ère Pep Guardiola lorsqu’il a rejoint les Cityzens en 2016.

Au cours de son passage stellaire à l’Etihad, Gundogan a remporté cinq titres de Premier League, deux titres de FA Cup, quatre Coupes EFL, deux titres Community Shield et la Ligue des champions la plus convoitée en juin.

« Le FC Barcelone et Ilkay Gündoğan ont conclu un accord pour que l’international allemand signe pour les Catalans maintenant que son contrat avec Manchester City est terminé. Il rejoindra pour deux saisons, jusqu’au 30 juin 2025, avec la possibilité de rester un an de plus. Sa clause libératoire a été fixée à 400 millions d’euros », lit-on dans le communiqué du Barça.

Il a en outre informé: « Le club annoncera sous peu les détails de sa présentation officielle. »

Gundogan a fait 304 apparitions pour City, marquant 60 buts et aidant 40 autres buts.

Gundogan a commencé sa carrière à l’académie des jeunes de Schalke avant de progresser dans les rangs et de faire sa première apparition en équipe pour le VfL Bochum II. Il a ensuite rejoint le club de Bundesliga du FC Nuremberg avant d’arriver au Borussia Dortmund où il a fait 105 apparitions, cimentant son héritage en tant que légende du club.

Le milieu de terrain allemand a quitté Dortmund et a rejoint City et était devenu un joueur clé de l’unité conquérante de Guardiola, marquant de nombreux buts importants pour son équipe.