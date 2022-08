Barcelone allègue que le contrat de Frenkie de Jong comporte des irrégularités

Barcelone a envoyé une lettre à Frenkie de Jong en juillet avertissant le joueur que le contrat de renouvellement qu’il avait signé en 2020 sous l’ancien conseil d’administration comportait des irrégularités présumées, ont déclaré des sources du club à ESPN.

Contactées par ESPN, des sources proches du joueur ont déclaré que le contrat était légal et affirment que la lettre envoyée par le Barça visait à faire pression sur le milieu de terrain néerlandais pour qu’il accepte de quitter le Camp Nou ou d’accepter une réduction de salaire.

À ce moment-là, la lettre a été envoyée, le Barça avait conclu un accord préliminaire avec Manchester United pour De Jong dans le cadre d’un accord d’une valeur totale de 85 millions d’euros et avait besoin de l’argent pour enregistrer leurs nouvelles recrues sans enfreindre les limites salariales de LaLiga.

Quant à la possibilité que De Jong continue au Camp Nou avec une baisse de salaire, des sources à Barcelone le week-end dernier ont déclaré à ESPN que c’était le choix préféré du président du club Joan Laporta et de l’entraîneur Xavi Hernandez. Xavi pense que le joueur est important car il peut jouer différents rôles.

Si De Jong n’acceptait pas de partir ou de réduire son salaire, les mêmes sources du club n’excluraient pas que le Barça dise au joueur qu’il est excédentaire par rapport aux exigences pour augmenter la pression.

De Jong a réduit son salaire en octobre 2020, sous le président Josep Maria Bartomeu, reportant une partie de son salaire tout en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2026.

Le conseil d’administration actuel du Barça pense qu’il y a eu certaines irrégularités dans ce renouvellement, mais en même temps, d’autres joueurs – Marc-Andre ter Stegen, Gerard Pique et Clement Lenglet – ont également signé des accords similaires pour aider le club à résoudre ses problèmes de liquidité.

Manchester United est le club qui a montré le plus d’intérêt pour De Jong jusqu’à présent. Chelsea a également manifesté son intérêt pour le joueur, mais n’a pas fait d’offre formelle.

Comme ESPN l’a rapporté, De Jong veut continuer au Camp Nou et a répété à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait pas rejoindre un club comme Man United, qui ne jouera pas en Ligue des champions cette saison.

Avant la victoire 6-0 de Barcelone sur Pumas lors du match du Trophée Joan Gamper dimanche, Laporta a déclaré: “[De Jong] est un joueur du Barça de grande qualité et nous voulons qu’il reste. Avec lui et ses coéquipiers, on a un milieu de terrain très fort. Il a des offres, mais nous voulons qu’il reste et il veut rester aussi.”

Barcelone a fait venir Raphinha, Jules Kounde et Robert Lewandowski pour un total de plus de 150 millions d’euros alors qu’ils cherchent à reconstruire l’équipe.

Laporta a déclaré qu’il s’attendait à plus de transferts dans et hors du club avant la fermeture du marché le 31 août, le défenseur de Chelsea Marcos Alonso étant fortement lié aux 26 fois champions d’Espagne.

Des informations de Reuters ont été utilisées dans cette histoire.