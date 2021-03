Barcelone affronte Séville en demi-finale de la Copa Del Rey

Un regard sur ce qui se passe dans le football européen mercredi:

ESPAGNE

Deux jours après l’arrestation de l’ancien président Josep Maria Bartomeu dans le cadre d’une enquête sur des irrégularités présumées au cours de son administration, Barcelone tente d’annuler une défaite 2-0 au match aller contre Séville en demi-finale de la Copa del Rey. Les équipes se sont rencontrées samedi dans le championnat espagnol, Barcelone s’imposant 2-0 à Séville. Le match de mercredi aura lieu au Camp Nou Stadium. La Copa del Rey est le tournoi dans lequel Barcelone est le plus proche de mettre fin à sa sécheresse de titre. Il a perdu 4-1 face au Paris Saint-Germain lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions et est à cinq points de la tête du championnat espagnol. Séville, quatrième du championnat espagnol, sortait d’une séquence de neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues, mais n’a remporté qu’un seul de ses trois derniers matchs.

ANGLETERRE

Leicester, blessé, cherche à éviter un autre effondrement de fin de saison alors que l’équipe de Brendan Rodgers se dirige vers Burnley en Premier League. Leicester est troisième et cinq points d’avance sur Chelsea, cinquième, dans la course aux qualifications de la Ligue des champions, mais a vu des joueurs clés comme James Maddison, Harvey Barnes, James Justin et Jonny Evans se blesser ces dernières semaines. Les blessures ont contribué à une perte de forme à la fin de la saison dernière, Leicester quittant le top quatre dans les derniers jours. Manchester United, deuxième place, qui a un point d’avance sur Leicester, visite Crystal Palace et Sheffield United, dernière place, est à 15 points de la sécurité avant un match à domicile contre Aston Villa.

ITALIE

L’AC Milan sera privé de l’attaquant clé Zlatan Ibrahimovi alors qu’il tente de réduire l’écart avec le leader du championnat, l’Inter Milan. Milan, deuxième, cherchera à gagner à domicile contre l’Udinese pour se déplacer à moins d’un point de son rival de la ville, l’Inter jouant à Parme le lendemain. L’Atalanta devrait conserver la quatrième place car il accueille le club inférieur de Crotone, mais la Roma et Naples voudront profiter de toute erreur et visiteront respectivement la Fiorentina et Sassuolo. A l’autre bout du tableau, Cagliari pourrait sortir de la zone de relégation avec une victoire sur Bologne. Bénévent et Gênes sont également loin d’être sûrs et accueillent respectivement Hellas Verona et Sampdoria.

FRANCE

Après avoir perdu des points avec des nuls le week-end dernier, Lille et Lyon ont besoin de victoires pour faire pression sur le Paris Saint-Germain et tenir Monaco. Lille reste à la première place mais ne mène que de deux points au PSG, alors que Monaco, quatrième, est passé à seulement un derrière Lyon, troisième, dans une course au titre fascinante beaucoup plus proche que la plupart des observateurs ne l’avaient prévu. Le champion en titre du PSG est absent à Bordeaux, et Monaco est en Alsace pour jouer à Strasbourg, tandis que Lille accueille Marseille, septième, et Lyon accueille une équipe rennaise en visite à la neuvième place après trois défaites consécutives en championnat.

ALLEMAGNE

Leipzig accueille Wolfsburg en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne avec la tâche ardue de battre une défense de Wolfsburg qui n’a pas concédé de but en huit matches de championnat et de coupe. Les deux équipes se battent également en championnat, où Leipzig est deuxième et Wolfsburg troisième. Leipzig est sur sa propre série de bonne forme, avec six victoires lors de ses sept derniers matchs, le seul blip étant une défaite 2-0 contre Liverpool en Ligue des champions. L’arrière gauche de Leipzig, Angelino, devrait rater le match pour des raisons de forme physique. Rot-Weiss Essen de quatrième rang est de loin l’équipe de niveau le plus bas de la coupe car elle accueille le Holstein Kiel de deuxième division. Les deux équipes ont remporté des victoires surprises plus tôt dans la compétition alors qu’Essen éliminait le Bayer Leverkusen et que Kiel éliminait le champion en titre le Bayern Munich.

