Barcelone affirme que les bénéfices pourraient atteindre 273 millions de dollars cette saison

Barcelone a annoncé avoir clôturé l’exercice 2021/22 avec des bénéfices de 98 millions de dollars et un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard de dollars. Le club catalan a également approuvé un budget pour la saison 2022/23 qui comprend une limite de revenu d’exploitation de 1,2 milliard de dollars. Ils prédisent même un bénéfice d’environ 273 millions de dollars pour la campagne en cours.

Barcelone a vendu une grande partie de ses droits de télévision pour soutenir ces gains financiers. La société d’investissement mondiale Sixth Street a acheté 10 % de ces droits en juin, juste avant la fin de l’exercice 2021/22. Ensuite, la société a acheté 15 % supplémentaires le mois suivant. Le revenu total des deux transactions était de près de 500 millions de dollars.

Orpheus Media a également acheté deux participations de 24,5% dans Barca Studios cet été également. Le club aurait gagné environ 200 millions de dollars grâce à cet accord.

Barcelone et les bénéfices nécessaires

Le Barça a essentiellement dû conclure ces accords afin de signer et d’enregistrer de nouveaux joueurs cette saison. Le club a dépensé gros pour Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundé. Ils ont également fait venir quatre joueurs de qualité sur des transferts gratuits. Franck Kessié, Andreas Christensen, Hector Bellerín et Marcos Alonso ont tous réussi à rejoindre le Barça sans que le club n’ait à payer de frais. Le club doit cependant verser à ces joueurs un salaire important.

✅ Budget 2022/23 approuvé par le Conseil Tous les détails 👇https://t.co/25mqj6jvwf — FC Barcelone (@FCBarcelona) 19 septembre 2022

Bien qu’ils aient réalisé des bénéfices énormes pour signer ces joueurs, LaLiga a averti Barcelone de réduire ses dépenses dans un proche avenir. Cela était principalement dû au fait que la collecte de fonds cet été provenait de transactions ponctuelles.

“La limite de Barcelone est [up to $656m] et ils avaient besoin de ce montant total, c’est pourquoi ils enregistraient encore des joueurs à la dernière minute », a récemment déclaré le président de la Liga, Javier Tebas.

“Sans le [sale of assets], il ne sera peut-être pas si élevé la saison prochaine. Ils peuvent être amenés à réduire leur masse salariale, vendre des joueurs ou même [sell more] des atouts. je pense [Barca’s vice president Eduard] Romeu a dit qu’ils en avaient besoin pour environ 400 $ et quelque chose de million. Mais ils savent tout cela, il leur sera difficile de maintenir [the new limit] prochaine saison.”

