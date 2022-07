Barcelone active le deuxième levier économique pour l’injection de 300 m

Le FC Barcelone a activé son deuxième levier économique en lui versant une injection de liquidités de plus de 300 millions d’euros (254 millions de livres sterling).

Le club espagnol a pris des mesures pour rester financièrement solide cet été, en vendant une partie des revenus futurs en échange d’un investissement immédiat avec une société appelée Sixth Street.

Et, dans un communiqué, la tenue du Camp Nou a révélé que leur deuxième vente signifie que la société recevra désormais 25% des droits télévisés de la Liga de Barcelone pour les 25 prochaines années.

“Le FC Barcelone a annoncé aujourd’hui un investissement supplémentaire de Sixth Street, une société d’investissement stratégique possédant une expérience significative dans le sport et les médias mondiaux, qui fait suite à l’acquisition précédemment annoncée par la société de 10 % des droits TV LaLiga du Club”, ont-ils écrit.

“Avec cette deuxième transaction, le FC Barcelone a vendu 15% supplémentaires des droits TV LaLiga du Club. Au total, Sixième rue recevra 25 % du Droits TV LaLiga du club pour les 25 prochaines années.

Dépenses à suivre ?

Bien qu’il fonctionne apparemment avec un budget restreint, le Barça a déjà dépensé 140 millions de livres sterling pour trois joueurs en 2021, en recrutant 3 autres sur des transferts gratuits.

Et les dépenses semblent peu susceptibles de s’arrêter malgré les arrivées de Raphinha et Robert Lewandowski cet été, le club étant prêt à se battre une fois de plus avec Chelsea, cette fois pour le défenseur Jules Kounde.

Il semble qu’à cette occasion, cependant, ce soit peut-être un pas de trop, des journalistes espagnols et anglais suggérant que Chelsea gagne en confiance sur un accord pour le Français.

Chelsea pense maintenant avoir remporté la course pour Jules Kounde. Le Barça n’a toujours pas officiellement enchéri et accepte qu’il ne puisse pas égaler #CFCl’offre. Séville et Chelsea ont un accord avec seulement des points mineurs en cours de finalisation. Des conditions personnelles à Kounde préférables à ce que Barcelone offrait également. – Ben Jacobs (@JacobsBen) 22 juillet 2022

On pense que Barcelone a une liste d’alternatives au défenseur, alors qu’ils ont également l’intention de signer le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva cet été.

