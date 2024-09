Barcelone achève la première phase d’une rénovation pluriannuelle de La Rambla

Rendu du projet de réaménagement de La Rambla. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la mairie de Barcelone, conformément à la politique d’utilisation équitable

La Rambla, une promenade de 1,2 km de long à Barcelone, a été créée en 1766 le long des anciens remparts de la ville. Adoptée par les habitants, elle est devenue le seul espace spacieux pour se promener dans une ville aux rues étroites et est devenue un lieu de rencontre central pour toutes les classes sociales. Au fil du temps, des sites de loisirs et culturels, comme le Gran Teatre del Liceu et le marché de la Boqueria, ont émergé, faisant de la Rambla un centre culturel dynamique. En 2017, la municipalité de Barcelone a lancé un concours pour la revitalisation de cet espace urbain bien-aimé. Km_ZERO, une équipe interdisciplinaire de 15 membres qui s’est également appuyée sur la contribution des groupes communautaires a été déclaré vainqueur. La première phase du processus d’urbanisation commence maintenant est presque terminédirigé par Lola Domènech et Olga Tarrasó. Il reste encore une centaine d’arbres à planter dans cette phase, reportée en raison des conditions de sécheresse. L’ensemble du projet devrait être terminé en 2027.

La rue piétonne La Rambla à Barcelone. Image © Noppasin Wongchum via Shuttrstock

Le projet de rénovation vise à optimiser l’espace disponible, à améliorer la connectivité et à préserver le statut culturel du boulevard. Les orientations de conception adhèrent aux Plan spécial La Rambla et intégrer les commentaires de la communauté pour répondre aux pressions touristiques et à l’unicité urbaine. Le réaménagement vise à améliorer la connectivité entre les quartiers tels qu’El Gòtic et El Raval en créant de grands passages piétons et en concevant trois places importantes pour mettre en valeur ces connexions.

Rendu du projet de réaménagement de La Rambla. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la mairie de Barcelone, conformément à la politique d’utilisation équitable

Pour lutter contre la gentrification, l’urbanisme de La Rambla vise à privilégier l’usage résidentiel, à protéger les logements et à préserver les droits des résidents de longue durée. De plus, la gestion des pressions touristiques est abordée par le biais d’espaces dédiés à la surveillance et à la gestion des grands rassemblements, à la conception d’aires de repos pour les groupes de touristes et au renouvellement de l’expérience de la cuisine de rue. Un plan de signalisation complet vise à faciliter la navigation tout en soutenant les récits de tourisme durable et en mettant en valeur le patrimoine de La Rambla.

La chaussée devrait être réduite à une seule voie de circulation de 3,5 mètres de large dans chaque direction, favorisant l’accès des résidents locaux, des vélos et des transports en commun. L’élargissement des trottoirs offrira davantage de zones piétonnes et une voie de service dédiée sera aménagée dans les zones les plus larges des trottoirs, équilibrant l’utilisation piétonne et les besoins de service occasionnels. Les améliorations apportées aux zones piétonnes centrales comprendront l’agrandissement des fosses à arbres et l’amélioration de l’état des arbres existants.

Rendu du projet de réaménagement de La Rambla. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la mairie de Barcelone, conformément à la politique d’utilisation équitable

La stratégie de mobilité est guidée par le Plan d’organisation de La Rambla. Seuls les transports publics, les résidents locaux et les véhicules de service accéderont à La Rambla grâce à un système contrôlé, comprenant des bornes rétractables pour les situations d’urgence. Des dispositifs de sécurité tels que des bornes résistantes aux chocs seront installés pour protéger les piétons. Les améliorations apportées à l’espace physique de La Rambla comprendront un pavage uniforme et un éclairage amélioré conçu pour l’efficacité et l’attrait esthétique. Un nouveau pavage, en pierre naturelle, granit et porphyre, sera mis en œuvre pour donner un aspect cohérent à l’ensemble de La Rambla. Des éléments supplémentaires tels que des kiosques et des arrêts de bus seront déplacés de manière stratégique pour maintenir la cohérence avec les utilisations du passage, les kiosques à fleurs étant restaurés à leurs emplacements traditionnels.

Rendu du projet de réaménagement de La Rambla. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la mairie de Barcelone, conformément à la politique d’utilisation équitable

La transformation de La Rambla nécessiterait un investissement estimé à 35,6 millions d’euros, réalisé en plusieurs phases. équipe multidisciplinaire de Km_ZERO est composé d’Itziar González (architecte), Arnau Boix (architecte), Lola Domènech (architecte), Olga Tarrasó (architecte), Jordi Quiñonero (sociologue), Paul B. Preciado (doctorant en philosophie), Josep Selga (biologiste ), Ole Thorson (ingénieur des routes, canaux et ports), Sergi Cutillas (économiste), Ernest Cañada (géographe), Albert Conesa (ingénieur industriel), Sebastià Ribot (ingénieur des routes, canaux et ports), Cristina Pedraza (architecte technique ), Pablo Feu (avocat) et Pere Mogas (urbaniste).

Rendu du projet de réaménagement de La Rambla. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la mairie de Barcelone, conformément à la politique d’utilisation équitable

Plan du projet de réaménagement de La Rambla. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la mairie de Barcelone, conformément à la politique d’utilisation équitable

Dans le même ordre d’idées, Barcelone a récemment été désignée capitale mondiale de l’architecture par l’UNESCO pour 2026, un titre qui vise à souligner l’engagement de la ville à promouvoir les valeurs de l’architecture, de l’urbanisme et de la durabilité. Les responsables de la ville ont également annoncé une nouvelle politique interdisant de fait la location d’appartements de courte durée aux touristes d’ici novembre 2028, dans le but de lutter contre le surtourisme et d’atténuer la crise du logement qui dure depuis longtemps dans la ville.