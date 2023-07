Barcelone a une meilleure équipe que le Real Madrid – Joan Laporta

Joan Laporta a été réélu président de Barcelone en mars 2021. Marc Graupera Alomá / AFP7 via Getty Images

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que son équipe était meilleure que ses rivaux amers, le Real Madrid, et qu’elle pouvait non seulement conserver la Liga la saison prochaine, mais également remporter le titre. Ligue des champions.

Le Barça a repris l’entraînement de pré-saison plus tôt cette semaine et a jusqu’à présent fait deux signatures dans la fenêtre de transfert – Ilkay Gündogan et Inigo Martinez.

« Nous avons une meilleure équipe que Madrid et, individuellement, nous sommes aussi meilleurs, avec une certaine différence que nos rivaux », a déclaré Laporta. dit Sport. « En tant que membre du club et fan, je suis très satisfait de l’équipe que nous construisons. »

Madrid, qui a terminé deuxième du Barça la saison dernière en Liga, a ajouté Jude Bellingham, Joselu, François Garcia et ancienne cible du Barça Arda Guler cet été.

« Nous avons déjà une équipe très compétitive », a déclaré Laporta. « Nous avons remporté la Ligue espagnole et nous pouvons continuer à dominer cette compétition. Nous voulons également faire partie du groupe de candidats pour remporter la Ligue des champions.

« Je me concentre sur la formation d’une bonne équipe plutôt que sur la signature d’individus. Nous avons signé Gundogan et Martinez et ils nous donneront de grandes performances comme les autres à venir.

« Il nous manque un arrière droit et nous y travaillons. Nous voulons également renforcer notre ligne de milieu de terrain. »

Cependant, le Barça a échoué dans sa tentative de ramener Lionel Messi au club.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2022 doit être dévoilé dimanche à l’Inter Miami après avoir quitté le Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre le mois dernier.

« Il a eu l’idée de venir cette fois, on voulait qu’il vienne », Laporte a dit. « Ce n’est pas arrivé.

« Nous avons eu l’autorisation de LaLiga pour que le contrat de Leo soit inclus. C’est quelque chose qui a été discuté avec Jorge [Lionel Messi’s father and agent] et tout était défini.

« Jorge nous a dit qu’il [Messi] avait choisi l’Inter Miami parce qu’il avait passé des saisons très dures à Paris, où il avait beaucoup de pression, qu’à Miami il serait plus calme et pourrait penser à l’équipe nationale. Nous n’avons plus parlé. »

Laporta pense qu’il est difficile d’imaginer que Messi, 36 ans, revienne jouer pour le Barça avant la fin de sa carrière.

« C’est quelque chose à lui demander », a déclaré Laporta. « Je vois ça comme plus compliqué.

« Leo prend grand soin de lui, il a un talent exceptionnel et il pourrait toujours performer car il est toujours décisif, comme on l’a vu en Coupe du monde.

« Nous lui souhaitons bonne chance à Miami et le Barça est sa maison. C’est une relation qui a pris fin lorsqu’il est allé à Paris. Elle a repris sans réaliser ce que les deux parties voulaient et maintenant c’est correct. »

Messi a quitté le Barça en tant qu’agent libre en août 2021 en raison de la crise financière du club, Laporta admettant alors que son conseil d’administration avait hérité d’une dette record du club de 1,35 milliard d’euros (1,48 milliard de dollars).

Le mois dernier, le Barça a reçu l’approbation de LaLiga pour son plan financier, permettant au club d’enregistrer des joueurs.

« Nous avons déjà quitté l’hôpital et nous nous adaptons à une vie normale », a déclaré Laporta. « Le club est meilleur qu’il y a deux ans. L’ampleur du drame était énorme.

« La joie est revenue à Barcelone et maintenant nous gagnons à nouveau. C’est une joie modérée, mais nous sommes sur la bonne voie.

« Nous avons ceci [financial] plan de viabilité, il est prévu pour janvier [2024] ou juin [2024]. »

Le Barça attend de voir s’il peut inscrire l’attaquant adolescent Vitor Roque dans cette fenêtre de transfert.

L’équipe catalane a accepté de signer le Brésilien d’Athletico-PR pour un montant de 40 millions d’euros (44,1 millions de dollars).

« Nous pouvons dire que Vitor Roque est une affaire conclue », a déclaré Laporta. « Le contrat est signé, et c’est un joueur du Barça. »

Laporta n’a pas précisé quand Roque rejoindra le Barça.